الفنانة أميرة محمد تؤكد تعرضها للظلم في أعمالها الأخيرة..فيديو

وقالت أميرة محمد، في تصريحات عبر برنامج "سراي"، الذي يعرض على قناة "atv"، إنها تعرضت للظلم، وإن هناك فنانين وضعت أسماؤهم قبلها في التتر رغم تاريخها الفني الأكبر.
وأشارت إلى أنها لم تكن حريصة على وضع اسمها في التتر طوال مشوارها قبل 25 عاما، لكنها وجدت خلال السنوات الأخيرة فنانين مبتدئين يسبقون اسمها في التترات.
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الفنانة #أميرة_محمد : في العملين #كسرة_ظهر و #ضرب_الرمل لم يتم انصافي بالتتر #سراي الليلة على #قناة_atv تقديم : #اسرار_السعيد #عبدالله_مال_الله تقديم : @asrarals @abdmalallah #ramdan #kuwait #atvkw #الكويت #السعودية #الامارات #البحرين #عمان #قطر #مصر #اليمن #العراق #رمضان #رماضانيات #مسلسلات_رمضان
وتابعت الفنانة البحرينية: "أنا دائما تكون ثقتي الأولى في المخرج، وأنه يعرف شلون بينصف الفنان، لأن إحنا عندنا مشكلة في المسلسلات الخليجية أنه ما في قانون لترتيب الأسماء في التتر بالأقدمية".
واختتمت أن ترتيب الأسماء أغضبها في مسلسل "كسرة ظهر"، وتحديدا بسبب وضع اسم الفنان أحمد العونان قبلها رغم احترامها له كفنان كبير في المسرح، إلا أنه من حقها أن يوضع اسمها قبل اسمه كون تجربتها الدرامية وحجم دورها أكبر منه، وأن ما أزعجها أكثر هو نفس الأمر الذي حدث معها في مسلسل "ضرب الرمل".
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