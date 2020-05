الفنانة أميرة محمد تؤكد تعرضها للظلم في أعمالها الأخيرة..فيديو

View this post on Instagram

الفنانة #أميرة_محمد : في العملين #كسرة_ظهر و #ضرب_الرمل لم يتم انصافي بالتتر #سراي الليلة على #قناة_atv تقديم : #اسرار_السعيد #عبدالله_مال_الله تقديم : @asrarals @abdmalallah #ramdan #kuwait #atvkw #الكويت #السعودية #الامارات #البحرين #عمان #قطر #مصر #اليمن #العراق #رمضان #رماضانيات #مسلسلات_رمضان