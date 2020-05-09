الفنانة أميرة محمد تؤكد تعرضها للظلم في أعمالها الأخيرة..فيديو

انتقدت الفنانة البحرينية أميرة محمد، المسؤولين عن مسلسلي "كسرة ظهر" و"ضرب الرمل"، اللذين تشارك فيهما، مؤكدة تعرضها للظلم.

وقالت أميرة محمد، في تصريحات عبر برنامج "سراي"، الذي يعرض على قناة "atv"، إنها تعرضت للظلم، وإن هناك فنانين وضعت أسماؤهم قبلها في التتر رغم تاريخها الفني الأكبر.

وأشارت إلى أنها لم تكن حريصة على وضع اسمها في التتر طوال مشوارها قبل 25 عاما، لكنها وجدت خلال السنوات الأخيرة فنانين مبتدئين يسبقون اسمها في التترات.

وتابعت الفنانة البحرينية: "أنا دائما تكون ثقتي الأولى في المخرج، وأنه يعرف شلون بينصف الفنان، لأن إحنا عندنا مشكلة في المسلسلات الخليجية أنه ما في قانون لترتيب الأسماء في التتر بالأقدمية".

واختتمت أن ترتيب الأسماء أغضبها في مسلسل "كسرة ظهر"، وتحديدا بسبب وضع اسم الفنان أحمد العونان قبلها رغم احترامها له كفنان كبير في المسرح، إلا أنه من حقها أن يوضع اسمها قبل اسمه كون تجربتها الدرامية وحجم دورها أكبر منه، وأن ما أزعجها أكثر هو نفس الأمر الذي حدث معها في مسلسل "ضرب الرمل".