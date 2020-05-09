بعد إغلاق دام شهرين... "أبل" تعيد فتح متاجرها في أمريكا تدريجيا

تستعد شركة "أبل" لفتح متاجرها مرة أخرى، بعد مرور ما يقرب شهرين على إغلاقها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وقالت الشركة في بيان لها أمس الجمعة إنها ستعيد فتح بعض منافذ البيع بالتجزئة الخاصة بها الأسبوع المقبل في 4 ولايات أمريكية، وهي أيداهو وساوث كارولينا وألاباما وألاسكا، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ولم تكشف " أبل " عن عدد المتاجر التي سيتم إعادة فتحها، ولكنها تمتلك 6 متاجر عبر الولايات الأربع.

وسيكون متجر بويزي في ولاية أيداهو أول متجر سيتم افتتاحه يوم الاثنين المقبل.

وأكدت شركة "أبل" أنها ستفرض، مع إعادة فتح متاجرها، تدابير أمان إضافية سواء على الموظفين في الفروع أو العملاء للحد من تفشي فيروس "كورونا"، ومنها طلب فحص درجة حرارتهم وتزويدهم بالكمامات الطبية وأقنعة الوجه، كما أنها ستوفر بروتوكولات التباعد الاجتماعي، وهو ما سيسمح فقط عدد محدود من العملاء المتنقلين بداخل الفرع في كل مرة.

ولكن في الوقت نفسه، حرص المتحدث باسم "أبل" على توصية العملاء بالالتزام بقدر الإمكان بالشراء عبر شبكة الإنترنت.

وأغلقت شركة "أبل" جميع متاجرها خارج الصين في أوائل مارس/ أذار، بينما أعادت فتح متاجرها في الدولة الآسيوية التي كانت مغلقة في فبراير/ شباط بسبب تفشي الوباء في مدينة ووهان.

وأعادت الشركة منذ ذلك الحين فتح متجر واحد في عاصمة كوريا الجنوبية، سيول، وكذلك جميع متاجرها في أستراليا والنمسا، وستعيد فتح جميع متاجرها في ألمانيا يوم الاثنين المقبل.

وتمتلك "أبل" 510 متجرا حول العالم، منها 271 في الولايات المتحدة الأمريكية.