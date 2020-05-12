صحفي يعيش في "عالمه الافتراضي" أثناء الحجر... فيديو

ابتكر صحفي بريطاني طريقة غريبة للخروج من عزلته في فترة الحجر الصحي، وقام بجلب حانته المفضلة من المدينة إلى داخل منزله بطريقة مبتكرة وعصرية.

وقام الصحفي البريطاني بنقل الحانة عن طريق أنظمة الواقع الافتراضي، ليستطيع الدخول إليها والاستمتاع بأجوائها من داخل منزله.

ودرس الصحفي البريطاني كريستان كروس خلال فترة الحجر النمذجة الثلاثية الأبعاد من الصفر، بالاستعانة بمقاطع منشورة على "يوتيوب" وعلى بعض المواقع الإلكترونية وببعض الخبراء، وأنشأ الحانة المفضلة لديه ليستطيع الاستمتاع بأجوائها من دون الخروج من المنزل، ليعيش في عالمه الافتراضي الخاص.

واستغرق إنشاء الحانة نحو أسبوعين، وصمم الصحفي النوافذ والأسقف والأجزاء الصغيرة والألواح الأرضية الخشبية وغيرها.

ثم قام بعد ذلك بتصميم شخصيات لأصدقائه ولمشاهير من العالم ليجلس معهم ويتحدث أثناء الحجر الصحي، بحسب "wired".

تحدث كروس عن تجربته في إنشاء الحانة بالاستعانة بأنظمة الواقع الافتراضي قائلا: "الحانة موجودة في أحد أحياء لندن يسمى سكيهان، في داخل مبنى تاريخي يزيد عمره عن 200 عام"، وأضاف: "إنها تجربة متواضعة نحاول صنع الألعاب فقط".