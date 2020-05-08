"غوغل" يقدم تجربة مجانية لـ"الدروس العلمية" الافتراضية ثلاثية الأبعاد

قدمت شركة "غوغل" الأمريكية تجربة مجانية لكل مستخدميها، بإمكانية الاستفادة من الحصول على "دروس علمية" بتقنية الواقع الافتراضي المعزز ثلاثي الأبعاد.

وضمنت "غوغل" تقنيتها الجديدة ضمن خيار البحث، بحيث يمكنها وضع حيوانات افتراضية وكأنك في العالم الحقيقي، بحيث يمكنك تصفحها بصورة مثالية عبر الهاتف المحمول، وفقا لما ذكره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

مثلا يمكنك تصفح وارتداء بدلة الفضاء التي ارتداها نيل أرمسترونغ، أو مثلا الاطلاع على نماذج تفاعلية للتشريح الكامل لجسم الإنسان وتصويره بالكامل.

Google can give you AR science lessons right from the search page... pic.twitter.com/2ULbZF9mFr — LatestToy.com (@latesttoy) May 8, 2020

​وتعاونت "غوغل" في تلك التقنية مع منصة البرمجيات التفاعلية ثلاثية الأبعاد "بيوديجيتال"، التي تقدم طريقة لعرض تمثيلات تفاعلية بالحجم الطبيعي لـ11 نظاما لجسم الإنسان في مساحتك الخاصة.

ولن تكون تلك مجرد رسومات توضيحية لكتابك المدرسي النموذجي، ولكنها تقدم عرضا حقيقيا وواقعيا، ويمكن أن توضح لك كيف يضخ قلب الإنسان الدم أو كيف تتصل جميع عظامك، وكيف تعمل دورتك الدموية.

تعاونت غوغول مع Visible Body لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد لخلايا الحيوانات والنباتات والبكتيريا أيضًا. ستتمكن من تكبير عضيات الخلايا، مما يسهل عليك التعرف عليها إذا كنت تدرس للاختبار أو إذا كنت ببساطة فضوليًا.

Google has 3D versions of animals??? I am so pleased with this technology pic.twitter.com/KsqpXS45kl — Amanda Lee (@amandagracelee1) August 25, 2019

​كما يمكنك من خلال تقنية "غوغل" أن تسجل تلك المقاطع وتشاركها مع أصدقائك أو العائلة بصورة أكثر سهولة.