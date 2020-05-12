مسلسل خليجي متهم بالإساءة لذوي الاحتياجات الخاصة

وُجّه للمسلسل الكويتي "الكون في كفة"، المعروض في شهر رمضان، اتهامات من جانب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بأنه يسيء لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بسبب أحد المشاهد التي تضمنها.

وأبدى مستخدمو مواقع التوصل الاجتماعي استياءهم من ردة فعل الممثلتين إلهام الفضالة ومرام البلوشي بعد إنجاب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، لتدافع كلتا الفنانتان عن أنفسهما، وتؤكدان لبرنامج "إي تي بالعربي" أنهما لم يقصدا أبدا الإساءة لتلك الفئة في المجتمع.

وقالت مرام البلوشي التي تجسد دور والدة الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة ، إنها تعتقد "أن ردة فعلها كانت طبيعية في المشهد، وذلك لأنها جازفت بهذا الحمل، وهي تعلم أنها قد ترزق بطفل قد يولد من ذوي الاحتياجات الخاصة أو غير مكتمل النمو، وذلك لأن لديها حالة مرضية".

أما الفنان إلهام الفضالة، فنفت تماما فيه وجود أي استهزاء في ردة فعلها تجاه المولود من ذوي الهمم، مؤكدة أنها حرصت على حذف كلمة من مشهد لكيلا تجرح مشاعر هذه الفئة.

وشددت أن مشهدها الذي أثار جدلا ليس به تجريح، وأن ردة فعلها في المشهد نجمت عن خوفها على مشاعر مرام البلوشي، وهو الذي تبلغها فيه لأول مرة بطبيعة مولودها.

⭕️حصري: بعد الجدل الذي أثاره مشهد ذوي الاحتياجات الخاصة واتهامهم بالاساءة لهذه الفئة في #الكون_في_كفة... إلهام الفضالة ومرام البلوشي تردان على الانتقادات عبر ETبالعربي .. تابع اللقاء في الرابط 🔽https://t.co/rGCKdyqV5W pic.twitter.com/NdfLqIF9Pv — ET بالعربي (@ETbilArabi) May 11, 2020

ومسلسل "الكون في كفة" من تأليف علي الدوحان، وإخراج سائد الهواري، ومن بطولة إلهام الفضالة ومرام البلوشي ومحمود بوشهري وعبد الله الطليحي وناصر عباس وإيمان الحسيني وليالي دهراب وفهد باسم.