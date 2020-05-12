الصحة المصرية تكشف قيمة تبرع محمد رمضان لمكافحة كورونا

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، رسالة شكر من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لكل من يساهم في محاربة وباء كورونا المستجد.

ونشرت الوزارة صورة كتب عليها اسم الفنان محمد رمضان توضح تبرعه بمبلغ 300 ألف جنيه مصري لشراء مستلزمات وقائية.

وجاء في رسالة وزارة الصحة "ساهم أبناء الوطن من رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص، بكثير من التبرعات العينية والمادية، والمستلزمات الطبية وغيرها بالمستشفيات".

وتابعت الرسالة: "وتتقدم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالشكر لكل من ساهم بجهود أظهرت تضافر وتكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لاجتياز تلك الأزمة".

يذكر أنه يعرض في الوقت الحالي للفنان محمد رمضان مسلسل "البرنس" ويشارك في بطولته إلى جانبه نور وأحمد زاهر.