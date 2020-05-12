مسلسل "ليالينا 80" يقع في أخطاء تاريخية

انضم المسلسل المصري "ليالينا 80" إلى قائمة الأعمال الدرامية التي وقعت في فخ الأخطاء الإخراجية خلال شهر رمضان 2020.

وشهدت الحلقة الـ18 من المسلسل، التي عرضت أمس الاثنين، سيلا من الأخطاء التاريخية المتعلقة بتواريخ إنتاج "أيقونات فنية" شهيرة مرتبطة بشهر رمضان، مثل مسلسل الجاسوسية "دموع في عيون وقحة" وفوازير "فطوطة" من بطولة سمير غانم.

ورغم أن أحداث مسلسل "ليالينا 80" تبدأ مع حادثة اغتيال الرئيس المصري، أنور السادات في عام 1981، إلا أن العرض الأول لمسلسل "دموع في عيون وقحة" من بطولة عادل إمام كان في 1980، كما أن فوازير "فطوطة" قدمت لأول مرة في عام 1982، بحسب ما رصدته صحيفة "النهار" اللبنانية.

وتدور أحداث مسلسل "ليالينا 80" في فترة الثمانينيات من القرن الماضي، إذ يتناول الحياة الاجتماعية في هذه الفترة، مع تصاعد الصراعات والحوادث طوال الحلقات.

يشار إلى أن الفنان خالد الصاوي لفت في حوار لمجلة "لها" إلى أنه شارف على الانتهاء من تصوير دوره في مسلسل "ليالينا 80"، موضحا أنه سينتهي من تصوير مشاهده بالكامل بعد عدة أيام.

والمسلسل من بطولة غادة عادل وإياد نصار وخالد الصاوي وصابرين ونورهان ومحمد الشقنقيري، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة "سينرجي" لتامر مرسي.