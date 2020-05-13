الحرب تشتعل بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق على "إنستغرام"

خرج محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن صمته، ورد بشكل مباشر على اتهامات هيفاء له بسرقة 63 مليون جنيه مصري من حساباتها.

ونشر وزيري، عبر حسابه على إنستغرام، صورة تجمعه بالمحامي أشرف عبد العزيز، وأرفقها بتدوينة وجهها لهيفاء وهبي، قائلا: "خسرتني للأبد وكلمة وقولتها.. لعبت مع الأسد يبقى استحمل بقى.. مع أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض".

وردت هيفاء بدورها على الوزيري، ولكن بطريقة فيها نوع من السخرية، قائلة في ستوري حسابها على إنستغرام: "أول مرة بشوف... بيقول على نفسه أسد؟!".

يذكر أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي رفعت دعوى قضائية ضد مدير أعمالها السابق، محمد حمزة عبد الرحمن، الشهير بـ"محمد وزيري"، وحررت محضرا عن طريق محاميها بمصر، المستشار القانوني ياسر قنطوش، واتهم هذا الأخير، مدير أعمالها السابق، بأخذ مبلغ 63 مليون جنيه مصري دون وجه حق من ممتلكاتها، مستغلا التوكيل العام الذي منحته إياه هيفاء، والذي يتيح له التعامل بالمبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.