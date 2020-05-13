اكتشاف طريقة رخيصة لإنتاج الوقود من الأعشاب البحرية

توصل باحثون بريطانيون إلى طريقة رخيصة لإنتاج الوقود الحيوي من الأعشاب البحرية.

وكانت أزمة الأعشاب البحرية أنها غير عملية ومكلفة، بسبب الحاجة إلى إزالتها من المياه المالحة وغسلها بالماء العذب ثم تجفيفها.

وتوصل فريق البحث من جامعتي إكستر وباث ببريطانيا إلى طريقة حولت الماء المالح من عائق إلى ميزة، ولم يعد هناك حاجة لغسيل الطحالب بالمياه العذبة

وتعتمد الطريقة على استخدام الملح كمحفز لعملية التحلل المائي اللازمة لإنتاج الوقود، وذهب الباحثون إلى أن طريقتهم الجديدة ساعدت على إزالة النيتروجين بشكل انتقائي من الطحالب، مما يترك مادة عالية الجودة لعملية التحلل المائي اللازمة للإنتاج.

ويؤكد الباحثون أن الطريقة الجديدة لن تشجع فقط على إنتاج الوقود الحيوي من الأعشاب البحرية، بل إنها ستعالج واحدة من أهم المشاكل التي تؤثر على السياحة، حيث تعتمد مناطق كثيرة في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى بشكل كبير على السياحة الشاطئية، ومن أبرز المشاكل وجود أعشاب سارجاسوم ذات الرائحة الكريهة.

وأشار الباحثون إلى أن أهم ما يوفره الاكتشاف الجديد هو تجنب هدر كمية كبيرة من المياه العذبة يحتاجها العالم.