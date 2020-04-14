دراسة تؤكد دور حمية البحر الأبيض المتوسط في زيادة قوة الإدراك والنظر

أشارت دراسة حديثة أجريت في أمريكا إلى أن حمية البحر الأبيض المتوسط تساهم بشكل كبير بتقليل مخاطر ضعف الإدراك إلى حوالي النصف بالإضافة إلى حماية شبكية العين.

وبحسب مديرة قسم علم الأوبئة والتطبيقات السريرية، الدكتورة إميلي تشيو، فإن الأشخاص الملتزمون بحمية البحر الأبيض المتوسط ​​انخفض لديهم خطر ضعف الوظيفة الإدراكية بنسبة تقدر ما بين 45٪ إلى 50٪، عن الأشخاص الذين لا يتبعون أي حمية.

وقال تشو، وهي مشاركة في الدراسة، إن خطر التدهور المعرفي زاد مع انخفاض مستويات الالتزام بالحمية لدى الأشخاص الذين طبقت عليهم الدراسة.

ونوهت تشو إلى أن تناول الأسماك مرتين أسبوعيا أدى إلى إبطاء وانخفاض مستويات الزهايمر بعد عشر سنوات من الدراسة، بحسب "سي إن إن".

بدوه قال الدكتور ريتشارد إيزاكسون، مدير عيادة الوقاية من مرض الزهايمر في مركز طب "وايل كورنيل" في نيويورك: "تستمر الأدلة التي تؤكد علاقة ما نأكله بصحة الدماغ بالتزايد"، مضيفا أنه "يمكن لأي شخص السيطرة على صحة دماغه اليوم وتقليل خطر ضعف الإدراك من خلال الخيارات الغذائية المتنوعة".

وحللت الدراسات بيانات من دراستين رئيسيتين لأمراض العيون، التي تتبعت أنظمة غذائية لحوالي 8000 شخص يعانون من الضمور البقعي "التنكس البقعي" للعين أو بدونه على مدى 10 سنوات. وتم اختبار الإدراك لدى عينة البحث أيضا على فترات مختلفة.

ما علاقة العين بالإدراك والحمية؟

قالت الدكتورة تشو "إن الشبكية في العين امتداد للدماغ"، وأضافت "ثلث دماغك يعمل للرؤية والشبكية تبطن صور مقلة العين وترسلها مرة أخرى عبر العصب البصري إلى الدماغ".

وأضافت: "هذا هو السبب في أنه من المنطقي أن أي مضادات للأكسدة يمكن أن تحسن شبكية العين وقد تحسن الدماغ أيضا".

ووجدت نتائج سابقة نُشرت عام 2001، أن الأشخاص الذين تناولوا وجبات غذائية غية بالأسماك والخضروات كان لديهم تنكس بقعي أقل صلة بالعمر بمرور الوقت، وذلك بسبب مضادات الأكسدة الهامة التي لا يتم إنتاجها بشكل طبيعي في الجسم، وهي اللوتين وزياكسانثين.

ويوجد اللوتين وزياكسانثين في جميع الخضروات تقريبا، ولكن المصادر الجيدة لهذه المواد المضادة للأكسدة هي الخضار الورقية الخضراء مثل اللفت والبقدونس والسبانخ والبروكلي والبازلاء.

وبعد تناول الخضراوات الورقية تذهب مضادات الأكسدة اللوتين وزياكسانثين إلى شبكية العين وتستقر في الجزء الخلفي منها. هناك تساعد في تصفية الأمواج الضوئية، وتمنع الأضواء الضارة عن الشبكية.

ووجدت الدراسة أن الالتزام بنظام حمية البحر الأبيض المتوسط تساعد في الحد من مخاطر التنكس البقعي في العين في جميع المراحل، وقالت: "إذا كنت مصابًا بمرض تنكس بسيط، فهذا يمنعك من الذهاب إلى المرحلة المتوسطة، وإذا كانت لديك مرحلة متوسطة، فإنه يمنعك من الذهاب إلى المرحلة المتأخرة. إنه أمر مثير للاهتمام حقًا".

حمية البحر الأبيض المتوسط

يرتكز نظام حمية البحر الأبيض المتوسط على تناول السمك مرتين أسبوعيا، وكذلك التركيز على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات وزيت الزيتون بانتظام مع تقليل استهلاك اللحوم الحمراء والكحول.

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يقول الخبراء أن أسهل طريقة للبدء بالحمية هي استبدال كل شي ولمرة واحدة. على سبيل المثال، استبدل الحبوب المكررة بالحبوب الكاملة عن طريق اختيار خبز القمح الكامل وتبديل الأرز الأبيض بالأرز البني أو البري، وطهي وجبة واحدة كل أسبوع تحتوي على الفاصولياء والحبوب الكاملة والخضروات، واستخدام الأعشاب والتوابل لإضافة النكهة. ومنع اللحوم وتقليلها بشكل كبير، مع زيادة كمية الأسماك في الوجبات أسبوعيا.