"أمواج زرقاء" تتلألأ على سواحل كاليفورنيا... فيديو

شهدت شواطئ كاليفورنيا الجنوبية الساحلية ظاهرة "تلألؤ أمواج البحر" الأمر الذي جذب آلاف السكان الى الشواطئ لمراقبة هذه الظاهرة على الرغم من الإجراءات المتبعة للحد من التجمعات البشرية في ظل تفشي فيروس "كورونا".

وتحدث هذه الظاهرة بسبب التلألؤ البيولوجي المنبعث من أنواع معينة من العوالق النباتية خلال حدث ازدهار الطحالب يعرف باسم "المد الأحمر".

Bioluminescent algae appearing on a beach in California pic.twitter.com/FIp52ioiYU — Science is Amazing (@AMAZlNGSCIENCE) May 10, 2020

لتتلالأ الأمواج باللون الأزرق القرمزي، على طول الساحل من منطقة سان دييغو إلى شمال لوس أنجلوس وذلك بفضل عوالق نباتية تسمى "فايتوبلانكتون".

وأوضح مايكل لاتز، الخبير والعالم البيولوجي في معهد سكريبس لعلوم المحيطات، بأن "المد الأحمر" لهذا العام في كاليفورنيا يصنف على أنه مذهل بشكل خاص، بحسب ما نقل موقع "نيوزويك".

Bioluminescent waves are incredible gift to the world

by #MotherNature!



Witnessed along the coast of southern #California, its one of the most Magical Experience!



The presence of Bioluminescent Algae in the Ocean makes this possible!@ScienceMagazine@WorldAndScience pic.twitter.com/Go19OgUgSQ — Dhruman H Nimbale, IPS (@dhruman39) May 12, 2020

وقال "إن المد الأحمر كبير للغاية ، يمتد من أكابولكو إلى الجنوب إلى لوس أنجلوس في الشمال". "كما أنه الأقوى في التاريخ الحديث، على الأرجح في الخمسين سنة الماضية."

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، شاركت إدارة شريف في مقاطعة لوس أنجلوس مقطعا من الموجات المتوهجة التي تم تصويرها من زورق دورية في منطقة مارينا ديل راي في لوس أنجلوس.