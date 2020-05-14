"أمواج زرقاء" تتلألأ على سواحل كاليفورنيا... فيديو

وتحدث هذه الظاهرة بسبب التلألؤ البيولوجي المنبعث من أنواع معينة من العوالق النباتية خلال حدث ازدهار الطحالب يعرف باسم "المد الأحمر".
Bioluminescent algae appearing on a beach in California pic.twitter.com/FIp52ioiYU— Science is Amazing (@AMAZlNGSCIENCE) May 10, 2020
لتتلالأ الأمواج باللون الأزرق القرمزي، على طول الساحل من منطقة سان دييغو إلى شمال لوس أنجلوس وذلك بفضل عوالق نباتية تسمى "فايتوبلانكتون".
وأوضح مايكل لاتز، الخبير والعالم البيولوجي في معهد سكريبس لعلوم المحيطات، بأن "المد الأحمر" لهذا العام في كاليفورنيا يصنف على أنه مذهل بشكل خاص، بحسب ما نقل موقع "نيوزويك".
Bioluminescent waves are incredible gift to the world— Dhruman H Nimbale, IPS (@dhruman39) May 12, 2020
by #MotherNature!
Witnessed along the coast of southern #California, its one of the most Magical Experience!
The presence of Bioluminescent Algae in the Ocean makes this possible!@ScienceMagazine@WorldAndScience pic.twitter.com/Go19OgUgSQ
وقال "إن المد الأحمر كبير للغاية ، يمتد من أكابولكو إلى الجنوب إلى لوس أنجلوس في الشمال". "كما أنه الأقوى في التاريخ الحديث، على الأرجح في الخمسين سنة الماضية."
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، شاركت إدارة شريف في مقاطعة لوس أنجلوس مقطعا من الموجات المتوهجة التي تم تصويرها من زورق دورية في منطقة مارينا ديل راي في لوس أنجلوس.
Here’s a video of our boat patrols & the #Bioluminescent waves in our @MDRLASD Station. Hopefully our beaches will open soon if all goes well with Phase 1, this weekend. pic.twitter.com/9HVEQ5QW0Y— LA County Sheriffs (@LASDHQ) May 9, 2020
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