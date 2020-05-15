شاهد... فنان مصري يجبر إيناس الدغيدي على البكاء... ماذا قال؟

أجبر الفنان المصري إدوارد، المخرجة المصرية إيناس الدغيدي على البكاء أثناء حديث معه خلال استضافته في برناجها الذي يعرض في رمضان هذا العام.

وحل إدوارد ضيفا على حلقة أمس الخميس من برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة "القاهرة والناس" في رمضان الحالي.

وتسبب الفنان إدوارد في بكاء المخرجة إيناس الدغيدي خلال سؤالها له عن مدى فقدانه لوالدته، حيث بكى قائلاً: "وفاة والدتي كسرتني، فقد كانت أغلى شيء في حياتي وكانت أما عظيمة، كما توفي والدي وأنا في التعليم الجامعي وخسرنا كل حاجة، فاضطرت أمي إلى العمل حتى أكمل تعليمي ووحشتني دعوتها جدا".

كلام إدوارد كان مؤثراً، ما اضطر الدغيدي إلى إنهاء الفقرة بعد إجهاشهما في البكاء معا.

من ناحية أخرى، تمنى إدوارد، أن يكون امتدادا للفنان حسن حسني في مسيرته الفنية، مشيرا إلى أن حسن حسني أول من قدم عملا فنيا معه وتعلم منه الكوميديا، قائلا: "حسن حسني هو اللي علمني الكوميديا وأتمنى أبقى نصه وامتداد له".

وفي سياق متصل، أكد إدوارد، أن "النجم رامز جلال هو النجم الأول في برامج المقالب وأصبح أحد البرامج الثابتة التي ينتظرها الجماهير في رمضان".