"إنستغرام" تكشف عن ميزات جديدة وبهذه الخطوات يمكنك تفعيلها... صور

كشفت خدمة مشاركة الصور والفيديو "إنستغرام"، عن عدد من الميزات الجديدة والتي يمكن تفعيلها عن طريق بعض الخطوات البسيطة.

وقالت "إنستغرام" في بيان على موقعها، إن "الميزة الأولى ستساعد المستخدمين على إدارة العديد من التفاعلات غير المرغوب فيها دفعة واحدة. إذ سيكون بالإمكان إزالة العديد من التعليقات السلبية معا، بالإضافة إلى حظر العديد من الحسابات التي تنشر تلك التعليقات السلبية معا".

ولتفعيل هذه الميزة في نظام "أي أو إس"، يمكن النقر على أي تعليق، ثم النقر على أيقونة النقاط في الزاوية العليا اليمنى، حيث يمكن اختيار (إدارة التعليقات) Manage Comments لاختيار ما يصل إلى 25 تعليقا لإزالتها دفعة واحدة. وفي نظام أندرويد، يمكن الضغط مطولا على أي تعليق، ثم النقر على أيقونة النقاط، حيث يمكن إزالة التعليقات، وحظر الحسابات وتقييدها.

From bulk-deleting comments, pinning and highlighting comments, and managing who can tag you, etc., @Instagram is tryna clean up the platform. Though, no word on managing the inbox/chat cesspool.



“Continuing Our Work to Fight Online Bullying”https://t.co/oJGa0hkP8r pic.twitter.com/V1JTu2nMuB — Rich Tatum »∵« (@RichTatum) May 13, 2020

وبالإضافة إلى إزالة التعليقات السلبية، أعلنت الشركة عن ميزة جديدة تشجع على التعليقات الإيجابية، وهي ميزة (التعليقات المثبتة) Pinned Comments، التي ستوفر للمستخدمين طريقة للترويج للتعليقات الإيجابية، من خلال تثبيت بعضها أعلى التعليقات.

وللتخلص من مشكلة الإشارة (تاغ أو منشن) في إنستغرام، أوضحت الشركة أنها ستسمح للمستخدمين بتحديد الحسابات التي يمكنها الإشارة إليهم في المنشورات، ويشمل ذلك، اختيار: جميع الناس، أو الحسابات المتابَعة، أو لا أحد.

وأضافت أن الميزة الجديدة تقييد الإشارة إلى المستخدمين في التعليقات، والتسميات التوضيحية، والقصص.