"الشاشات المنبثقة"... تسريبات تكشف ميزة "مدفونة" في نظام "أندرويد 11" الجديد

كشفت تقارير صحفية عالمية عن ميزة جديدة وصفت بـ"المدفونة" في نظام تشغيل "أندرويد 11" الجديد الذي يتم اختباره حاليا.

أشار موقع "أندرويد هيدلاين" التقني المتخصص إلى أن تلك الميزة الجديدة وصفت بأنها تقنية "الشاشات المنبثقة".

وتسمح تلك الميزة الجديدة على أندرويد بظهور شاشتين منبثقتين يمكن لأي شخص التحكم في مكانهما ومساحتهما، بحيث يقوم بعمل مهمتين في توقيت واحد مثل تصفح موقع ما، ومشاهدة يوتيوب مثلا.

🚀 We've just updated the WindowInsetsAnimation sample for #Android11 DP3 The sample now contains a new deferring inset behavior, which means no more view clipping as you scroll 🙌 PR:https://t.co/nhoTpEabBZ pic.twitter.com/D82uawllO8 — Chris Banes (@chrisbanes) April 24, 2020

​وتتميز تلك التقنية الجديدة بأنها مرنة بصورة كبيرة للتعامل مع مختلف المهام وقابلة للتغير بصورة مذهلة.

وأشارت مصادر إلى أن تلك الميزة الجديدة تم طرحها للمبرمجين والمطورين، لاختبارها وتطوير مختلف التطبيقات للتوافق معها.

ويظهر في تلك الميزة أن الشاشة المنبثقة تظهر في الزاوية اليمنى السفلى ويمكن تحريكها إلى أعلى أو أسفل ويمينا أو يسارا ويمكن تكبير الشاشة بأية مساحة يرغب بها الشخص.

وتعمل "غوغل" على تطوير ميزات جديدة أخرى في "أندرويد 11"، والتي لا تزال تخضع لاختبارات المطورين مثل تعديلات صفحة تطبيقات "أندرويد" وتحديث خيارات "التقاط الشاشة" أو ما يطلق عليه "سكرين شوت".

ومن المتوقع أن يتم إطلاق نظام تشغيل "أندرويد 11" في الربع الثالث من عام 2020.