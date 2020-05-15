تجعل مياه البحر تشع عند الحركة... مشاهد مذهلة لظاهرة "الضيائية الحيوية"... فيديو

نشرت "ناشيونال جيوغرافيك" على صفحتها في "فيسبوك" مشاهد لظاهرة نادرة الحدوث في العالم، والتي يطلق عليها علميا اسم "الضيائية الحيوية" أو اسم "الضيائية الأحيائية"، والتي تسبب حدوث إشعاعات في مياه البحر عند الحركة.

وأشارت "ناشيونال جيوغرافيك" في مشاهد الفيديو التي نشرتها إلى أن هذه الظاهرة تحدث بسبب انبعاث الطاقة من العوالق النباتية الدقيقة نتيجة تفاعلات كيميائية داخل خلاياها بسبب إنزيم "لوسيفراز".

ونوهت إلى أنه لإحداث هذا التوهج المذهل علينا تحريك أو "إزعاج" العوالق بحركة مستمرة باليد أو مراقبة أمواج البحر وهي تصطدم بالساحل.

وبالرغم من أن معظم الحيوانات التي تتمتع بهذه الميزة تعيش في البحار والمحيطات، مثل بعض الحبارات والعوالق وغيرها، إلا أن هناك أمثلة برية مألوفة للحيوانات الضيائيّة كاليراعة والحُباحب (سراج الليل).