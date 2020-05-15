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    فتاة خلال العمل من المنزل

    5 أسرار وحيل ذكية حتى لا يتحول العمل من المنزل إلى عملية "قتل" بطيء

    © Depositphotos / IgorTishenko
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    يضطر عدد كبير من الناس في الفترة الأخيرة للعمل من المنزل، بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

    نشر موقع "تايمز نيوز ناو" مجموعة من النصائح لتناول طعام صحي، حتى لا يتحول العمل من المنزل إلى عملية "قتل" بطيء لك ولنظامك الصحي.

    وأوضح التقرير أن أسوأ الحلول التي يلجأ لها البعض، خلال العمل من المنزل هي الأطعمة الفورية المعبأة والمعالجة، التي تدمر نظامك الصحي وقد تسبب لك أضرارا كبيرة بعضها قد يكون قاتلا.

    وجاءت تلك النصائح والأسرار على النحو التالي:

    1- الثوم:

    يبتعد الكثير من الناس عن تناول الوجبات التي تحتوي على الثوم خلال عملهم خارج المنزل، ولكن في المنزل يمكن أن يستفيدوا من تناول الوجبات التي تحتوي على الثوم، خاصة وأنه تم اكتشاف أن الثوم له فوائد صحية سحرية في تقوية وتعزيز النظام المناعي.

    العمل عن بعد
    © AFP 2020 / PEDRO PARDO
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    ولكن يواجه الكثير من الناس مشكلة كبيرة في عملية تقشير الثوم واحتياجها لفترات طويلة من الوقت والتي قد تكون غير مناسبة عند العمل من المنزل.

    ولذلك يمكن تقشير الثوم بسرعة عن طريق وضع وعاء من الماء ووضعه في الميكرويف لمدة دقيقة وعندما يصبح الماء ساخنا يمكن أن تضيفي ثمار الثوم له، ستجد أنه أصبح مقشرا بصورة كاملة تلقائية.

    2- تحضير سريع:

    من المعروف أن أسوأ ما في تناول الوجبات الصحية في المنزل، هو عملية تحضيرها التي تستغرق وقتا ومجهودا، لذلك يقدم لك الخبراء حيلة سحرية في هذا الأمر.

    قم بتقطيع بعض الخضار وتخزينها في عبوات محكمة الغلق، وغسل الخضروات الورقية وتجفيفها وهرسها وتخزينها في علب محكمة الإغلاق في الثلاجة.

    ثم استخرج تلك الخضروات وقم بطهيها بصورة مباشرة، وهو ما سيوفر لك أكثر من 15 دقيقة كاملة في تحضير الوجبة.

    3- الملح الزائد:

    يشعر الكثير مننا بالانزعاج بسبب عدم تمكنه من ضبط نسبة الملح بصورة جيدة في وجبته، وإذا كان الملح زائدا فهو يلقي بالوجبة كلها في سلة القمامة، ويبدأ من جديد رحلة تجهيز وجبة جديدة.

    ولكن يمكن معالجة تلك الأزمة بحيلة سريعة وسهلة، عن طريق تجهيز كرة من عجين الدقيق الكامل والمضاف له الكاري، ووضعها بالقرب من الطبق الذي تشعر أن الملح زائد فيه، فتلك الكتلة العجينية ستمتص كل الملح الزائد من الطبق، وتجهل ملحه مضبوطا بصورة سحرية.

    4- الطبق الواحد:

    يمكن أن تبحث على الإنترنت عن وجبات الطبق الواحد، فهي أسهل وأسرع في صناعتها وتترك لك أطباقا أقل لغسلها ووقتا أسرع لتجهيزها وتجعلك تتمتع بصحة أفضل.

    5- وجبات الميكروويف:

    يستخدم معظمنا الميكروويف في تسخين الطعام، لكن القليل منا استخدمه في طهي الطعام، رغم أنه يوجد وجبات جديدة يمكن تجهيزها بصورة كاملة عن طريق الميكروويف، مثل اللازنيا أو الفطائر أو حتى البيتزا.

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    الكلمات الدلالية:
    وجبات سريعة, وجبات, خطة العمل, يوم العمل, العمل, فيروس كورونا
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