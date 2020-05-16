مصر... تحذيرات من درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، من ارتفاع درجات الحرارة بسبع درجات عن المعدل الطبيعي.

وبحسب موقع "مصراوي"، أشار شاهين إلى أن البلاد تشهد موجة حارة عنيفة.

وقال شاهين: "تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة بأعلى من المعدلات الطبيعية".

وأضاف "درجات الحرارة يوم الأحد ستصل إلى 42 درجة مئوية. تلك الموجة مستمرة معنا حتى نهاية الأسبوع".

وحذر مدير مركز التحليل بالهيئة العامة للأرصاد من الأماكن سيئة التهوية، ناصحا بتأخير السحور قدر المستطاع وعدم التعرض للشمس لمدد زمنية طويلة.