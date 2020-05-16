فيديو مدهش... قطار صغير لاستكشاف الحقول في الصين

تعد القطارات من أهم وسائل النقل، التي يتم استخدامها لنقل الأشخاص والبضائع على السواء.

وتبرز أهمية القطارات في قدرتها على نقل أعداد هائلة من البشر لمسافات طويلة، وتفوق قدرة القطار الواحد ما يمكن لعشرات الحافلات أن تنقله.

ويتم تصميم قطرات صغيرة في مدن الملاهي لتكون وسيلة للترفيه، لكن هذه المرة ستكون مهمة القطار اللعبة داخل مجموعة من الحقول، التي يتم استخدامه لاستكشافها.

ونشرت صحيفة "تشاينا ديلي" مقطع فيديو، قالت إنه لقطار صغير يشبه قطارات اللعب، مشيرة إلى أنه تم تصميمه ليكون وسيلة لاستكشاف الحقول في بعض المناطق الصينية.