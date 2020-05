ممثل شاب يرفض اتهامه بتقليد محمود ياسين في "ليالينا 80"

View this post on Instagram

مبسوط جدااا من ردود الأفعال علي شغلي في حلقه النهارده ❤️ شكرا استاذي احمد صالح❤️❤️❤️ وكلام جميل من المستشار مرتضي منصور بيحب المسلسل جدااا وبيحب شخصيه مجدي 😍🤗