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    الممثل المصري محمود ياسين

    ممثل شاب يرفض اتهامه بتقليد محمود ياسين في "ليالينا 80"

    © Photo / Facebook/ Mahmoud Yassin
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    الموضوع:
    رمضان 2020 (28)
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    رفض ممثل مصري شاب اتهام الفنانة رانيا محمود ياسين له بتقليده والدها الفنان محمود ياسين في أدائه التمثيلي، وذلك في مسلسل "ليالينا 80" المعروض خلال شهر رمضان.

    وفي منشور له عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، كتب حسني شتا: "لا أدري فعلا لماذا تحذرني ومن ماذا!!!، ولو على التحذير فيجب أن توجهيه للجمهور الذي قال هذا وليس أنا".

    وتابع شتا: "ثانيا، احترامي وتبجيلي للفنان الكبير محمود ياسين بتاريخه الفني الكبير، لا توجد أي مقارنة لأن الأساتذة الكبار، أمثال محمود عبد العزيز وأحمد زكي وعادل إمام ونور الشريف وغيرهم من نجومنا الكبار، لا يمكن إن ممثل أيًا كانت موهبته إنه يقارن نفسه بهم لأنهم صنعوا تاريخهم الفني بالفعل".

    وأضاف: "ثالثا أنا لا أقلد أحد، ومن يرى أن دوري في مسلسل "أيوب" أو "الأب الروحي"، أو "أبو جبل"، أو "طلقة حظ" أو فيلم "اشتباك"، أو "طلق صناعي" أو غيرها من الأعمال سيلاحظ أنني أحاول إن كل شخصية تكون مختلفة عن الأخرى في الملامح الداخلية والإطار النفسي والشكل والإطار المادي من ملابس وطبقة صوت وغيره".

    وأردف: في مسلسل "أيوب" كنت شبح كما يقولون، وفي "الأب الروحي" هادئ وانفعالاته داخلية، وليست تلك آرائي ولكان الناس التي تقيّم وسأظل من جانبي أجرب في كل شخصية أؤديها لآخر عمري لأن هذه هي متعة التمثيل وهي أنني أحاول أخلق شخصية من لحم ودم وكل مرة تكون مختلفة والتوفيق بالنجاح من عند ربنا، ولو لم تصب وتنجح فقد بذلت ما هو مطلوب مني وهي أنني لا أتساهل في عملي وأقدم كل شخصياتي شبه بعضها".

    واختتم حسني شتا بيانه بالتوضيح أن "دوره في مسلسل "ليالينا 80" صادف حقبة زمنية قديمة، وأن الملابس وغيرها من تفاصيل العصر تتماشى مع طبيعة وشكل أستاذنا محمود ياسين، وفيه شبه في الملامح خصوصا مع تسريحة الشعر والسوالف واللبس، طب إيه المشكلة بقي مش فاهم يا أستاذة رانيا ولكي مني كل التقدير".

    وكانت رانيا محمود ياسين وجهت رسالة للممثل حسني شتا عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي هي: "عايزة أقول حاجة للممثلين أحمد حسنين في "البرنس" بيقولوا شبه عمر الشريف وحسني شتا بيقولوا شبه محمود ياسين طلع في مسلسل "ليالينا 80"، والنبي بطلوا تقولوا عليهم كده متخليهمش يعتمدوا على كده سيبهم يكونوا نفسهم".

    وتابعت: "حكاية الشبه دي تحُدث نتيجة عكسية على فكرة حتى مع أبناء الفنانين الذين هم مضطرين يبقوا شبه آبائهم بحكم الجينات، سيبوهم يبقوا نفسهم".

    ومسلسل "ليالينا 80" من بطولة غادة عادل وإياد نصار وخالد الصاوي وصابرين ونورهان ومحمد الشقنقيري وحسني شتا، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة "سينرجي" لتامر مرسي.

    الموضوع:
    رمضان 2020 (28)

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    الكلمات الدلالية:
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