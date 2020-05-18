مفيد فوزي عن تحول ابنة هشام سليم لذكر: هذا قرار الله

يرى الإعلامي مفيد فوزي أن التحول الجنسي هو أمر يقرره الله.

وحل مفيد فوزي ضيفا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" والذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي.

وعقب عرض مقطع من حلقة الفنان هشام سليم، والذي تحدث فيه عن "تحول بنته نورا إلى ابنه نور"، سألت إيناس الدغيدي مفيد فوزي عن رأيه في عمليات التحول الجنسي، ليقول "التحول الجنسي أمر يقرره الله".

وتابع مفيد فوزي "عندما تتحول البنت عضويا إلى ولد تسعد الأب، وإذا تحولت الولد إلى بنت في المجتمع المصري والعربي يشعر بتعاسة كبرى".

وشدد الإعلامي المخضرم على أن موقفه الشخصي مختلف تماما.

وأتم مفيد فوزي "أحترم شجاعة الفنان هشام سليم لأنه أباح لنا سرا يخفيه الكثير من الناس تجنبا للفضيحة، لكنه أذاعه بمنتهى البساطة".