العثور على بقايا آخر ديناصور مفترس سكن الأرض... صورة

عقب دراسة الحفرية التي يبلغ طولها 10 أمتار، توصل العلماء إلى أن البقايا تخص ديناصور مفترس من نهاية "عصر الديناصورات"، بحسب وكالة "رويترز".
Fossil of one of the last megaraptors on the planet found in Argentina https://t.co/tomNhb1ZLz pic.twitter.com/gG7lrB1gVm— Reuters (@Reuters) May 19, 2020
وقال فرناندو نوباث، عالم الحفريات المسؤول عن المشروع: "هذه هي اللحظة التي وقعت منذ 65 مليون سنة عندما انقرضت الديناصورات، وهذا الميجارابتور الذي يجب علينا الآن دراسته سيكون واحدا من أحدث ممثلي هذه المجموعة".
MESO-MEGARAPTORS#haiku #newspecies #Sciencepoetry #Sciencepoem #dinosauř #Dinosaurios #FossilFriday #fossil #Raptor pic.twitter.com/v6hf0VvgzO— James Ph. Kotsybar (@JamesPhKotsybar) July 25, 2016
هذا النوع من الديناصورات أنحف من التيرانوصور ريكس، وكان سريعا وله ذيل طويل يسمح له بالحفاظ على توازنه، كما امتلك بنية عضلية وأرجل ممدودة، جعلته يمتاز بخطواته الواسعة.
أهم ما يميز الميجارابتور امتلاكه ذراعين طويلين، بهما إبهام ينتهي بمخلب طوله نحو 40 سنتيمترا.
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