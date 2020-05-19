صابرين: سأعود للتمثيل بشعري في فيلم جديد

كشفت الفنانة صابرين عن ارتدائها "باروكة" في مسلسل "ليالينا 80" حتى لا يتهمها أحد بخلع الحجاب من أجل العمل.

وشددت صابرين على أنها ستعود للتمثيل بشعرها في فيلم جديد مع الفنان محمد هنيدي.

وقالت صابرين في تصريحات تلفزيونية: "دوري في مسلسل ليالينا 80 صعب".

وأضافت "أنا مثل أمي شخصية قوية. حاولت إلغاء صفاتي من أجل الشخصية. أضحي بنفسي حتى أقوم بدور الأم".