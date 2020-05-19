هيفا وهنيدي والسومة... منافسة بين مشاهير الفن والكرة لدعم متسابقين خليجيين على "تويتر"

حصدت مسابقة بسيطة نظمها مواطن خليجي على حسابه في "تويتر" آلاف التعليقات واهتمام نجوم الفن في العالم العربي مثل الفنانة هيفاء وهبي وأليسا والفنان المصري الشهير محمد هنيدي.
ونظم شاب خليجي على حسابه في "تويتر" حمل اسم "منصور" مسابقة لاختيار أفضل صورة تم التقاطها عن طريق الموبايل في السعودية.
ولقيت المسابقة ردود فعل واسعة وغير متوقعة خصوصا عندما علق عليها بعض المشاهير بهدف دعم بعض الحسابات، مثل الحساب الذي حمل اسم "مرزوقة" والتي دعمت صورتها كل من الفنانات هيفاء وهبي وأليسا والفنانة الأردنية صبا مبارك والمقدمة المصرية رضوى الشربيني، بحسب "سي إن إن".
أكيد مرزوقة! وعم تشرب #قهوة_الماضي بالصورة كمان! https://t.co/pI1qc2NMUZ— Elissa (@elissakh) May 19, 2020
أكيد مرزوقة! وعم تشرب #قهوة_الماضي بالصورة كمان! https://t.co/pI1qc2NMUZ— Elissa (@elissakh) May 19, 2020
وفي المقابل استنفر نجوم الرياضة لدعم "أبو قحط" الذي حصد 800 ألف إعجاب، وهي حسابات تشجع الرياضة كحساب أندية انتر ميلان، وبروسيا دورتموند، ولاعب المنتخب الوطني السوري لكرة القدم عمر السومة.
يستاهل ابوقحط https://t.co/AahM4oJGNw— Omar Al Somah (@omaralsomah) May 18, 2020
وجاءت النتيجة الحاسمة بتدخل نجم الكوميديا المصري محمد هنيدي، الذي شجع حساب "مرزوقة" لكنه تعرض لضغوط كبيرة من متابعي حساب "أبو قحط"، لذلك دعا لدعمه في تغريدة أخرى.
مبروك مقدما pic.twitter.com/xaHDGBwwXl— Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) May 18, 2020
لكنه في النهاية عبر عن رأيه في عدم قدرة أي شخص على منافسة النساء قائلا: "قولتلك يابو قحط تتحدى حريم لا يابو قحط.. أديك خسرت".
قولتلك يابو قحط تتحدى حريم لا يابو قحط .. اديك خسرت pic.twitter.com/TmMSFpZjMf— Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) May 18, 2020
ولاقت تغريدات المشاهير حول المسابقة ردود أفعال كثيرة من المتابعين في العالم العربي، وأخذت على محمل التسلية والضحك في الظرف الخاصة التي يعيشها العالم في الحجر الصحي.
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