هيفا وهنيدي والسومة... منافسة بين مشاهير الفن والكرة لدعم متسابقين خليجيين على "تويتر"

تتيح وسائل التواصل الاجتماعي وصولا واسعا لبعض المنشورات خصوصا إذا حظيت باهتمام كبير من المتابعين والمشاركين، لكن المسابقة التي أطلقها مواطن خليجي على "تويتر" فاقت كل التوقعات.

حصدت مسابقة بسيطة نظمها مواطن خليجي على حسابه في "تويتر" آلاف التعليقات واهتمام نجوم الفن في العالم العربي مثل الفنانة هيفاء وهبي وأليسا والفنان المصري الشهير محمد هنيدي.

ونظم شاب خليجي على حسابه في "تويتر" حمل اسم "منصور" مسابقة لاختيار أفضل صورة تم التقاطها عن طريق الموبايل في السعودية.

ولقيت المسابقة ردود فعل واسعة وغير متوقعة خصوصا عندما علق عليها بعض المشاهير بهدف دعم بعض الحسابات، مثل الحساب الذي حمل اسم "مرزوقة" والتي دعمت صورتها كل من الفنانات هيفاء وهبي وأليسا والفنانة الأردنية صبا مبارك والمقدمة المصرية رضوى الشربيني، بحسب "سي إن إن".

وفي المقابل استنفر نجوم الرياضة لدعم "أبو قحط" الذي حصد 800 ألف إعجاب، وهي حسابات تشجع الرياضة كحساب أندية انتر ميلان، وبروسيا دورتموند، ولاعب المنتخب الوطني السوري لكرة القدم عمر السومة.

يستاهل ابوقحط https://t.co/AahM4oJGNw — Omar Al Somah (@omaralsomah) May 18, 2020

وجاءت النتيجة الحاسمة بتدخل نجم الكوميديا المصري محمد هنيدي، الذي شجع حساب "مرزوقة" لكنه تعرض لضغوط كبيرة من متابعي حساب "أبو قحط"، لذلك دعا لدعمه في تغريدة أخرى.

لكنه في النهاية عبر عن رأيه في عدم قدرة أي شخص على منافسة النساء قائلا: "قولتلك يابو قحط تتحدى حريم لا يابو قحط.. أديك خسرت".

قولتلك يابو قحط تتحدى حريم لا يابو قحط .. اديك خسرت pic.twitter.com/TmMSFpZjMf — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) May 18, 2020

ولاقت تغريدات المشاهير حول المسابقة ردود أفعال كثيرة من المتابعين في العالم العربي، وأخذت على محمل التسلية والضحك في الظرف الخاصة التي يعيشها العالم في الحجر الصحي.