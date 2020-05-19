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    4 خدع لقراءة رسائل "واتسآب" من دون معرفة المرسل

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    يتعرض الكثير من الأشخاص للإحراج بسبب رسائل "واتسآب"، خصوصا عند عدم رغبتهم بالإجابة على رسالة ما من شخص محدد.

    ويظهر البرنامج علامات زرقاء عند قراءة الرسائل من قبل المستقبل، مما يجعل الكثيرين يشعرون بالإحراج بسبب عدم الرد، خاصة عند عدم توفر الوقت، أو في أوقات العمل، وغيرها من الحالات.

    وبالرغم من وجود إيجابيات لهذه الميزة، إلا أن الكثيرين يحاول التهرب منها للأسباب السابقة، لذلك نشر موقع "عرب ميديا" 4 حيل لقراءة الرسائل من دون علم المرسل، وهي:

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    © AP Photo / Scott Eisen
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    تعطيل الإشعار الأزرق

    انتقد الكثيرون إطلاق الشركة ميزة الإشعارات الزرقاء للدلالة على استقبال الرسائل ومشاهدتها من قبل المرسل، لذلك قامت الشركة لاحقا بإضافة خيار خاص يمكن المستخدم من إيقاف تفعيل هذه الميزة، من خلال الدخول إلى قائمة الخيارات وإلغاء تفعيل خيار "Read Receipts"، لكن تفعيل هذه الميزة سيعلم به المرسل بمجرد الرد على الرسالة، حيث تبقى الإشعارات رمادية اللون، بالإضافة إلى أن الإشعارات الزرقاء ستختفي عند الجميع.

    قراءة الرسائل في شريط تنبيهات الموبايل

    تعتمد الطريقة الثاني على الإشعارات التي يظهرها التطبيق على واجهة أندرويد الرئيسية، ويمكنك بمجرد استقبال رسالة عبر "واتس آب" سحب شريط التنبيهات المتواجد أعلى واجهة "أندرويد"، وستظهر لك الرسالة كاملة، لكن من دون النقر عليها، ومن سلبيات هذه الطريقة أنها تظهر آخر رسالة مرسلة فقط.

    إيقاف الاتصال بالإنترنت

    وتعتمد هذه الطريقة على إيقاف شبكة الإنترنت في الموبايل، ثم فتح الرسالة، لكن يجب الحذر قبل إعادة تشغيل الانترنت، يجب إيقاف التطبيق بشكل نهائي والخروج منه بالكامل، وبالتالي لن يتلقى المرسل الإشعارات الزرقاء.

    إضافة البرنامج إلى الشاشة الرئيسية

    عند إضافة أي برنامج إلى قائمة البرامج الرئيسية في أنظمة "أندرويد" سيتم فتح الرسائل تلقائيا ووضعها على واجهة الشاشة، لذلك لا يتم فتح التطبيق ولا تظهر الإشعارات لدى المرسل، لكنك تستطيع قراءة أي رسالة بمجرد وصولها.

    وتتيح هذه الطريقة إمكانية الرد على المرسل من دون فتح الرسالة أيضا، ولتفعيل هذه الميزة عليك فتح قائمة الإضافات على هاتفك الأندرويد ثم قم بالبحث عن "واتسآب" وسحبه الى الشاشة الرئيسية.

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    رسائل قصيرة, رسائل, واتس آب
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