قناع محمد صلاح يكشف تشكيلا عصابيا في مصر 

قالت تقارير إعلامية مصرية، يوم الثلاثاء، إن قوات الأمن ألقت القبض على عصابة تستغل "قناع محمد صلاح" في سرقة المتاجر.

وأفادت التقارير، أن أجهزة الأمن بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة ألقت القبض على تشكيل عصابي يرتدي أقنعة النجم محمد صلاح لاعب المنتخب المصري، وليفربول الإنجليز، ويقوم بسرقة المتاجر.

ضبط المتهمين تم في أثناء مرور دورية أمنية لتفقد الحالة الأمنية، حيث لاحظوا محاولة 4 أشخاص يرتدون أقنعة وجه مرسوم عليه وجه اللاعب المصري محمد صلاح تقوم بقص أقفال محل بشارع حسنين هيكل، وفقا لموقع صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

#تفاعلكم :



عصابة مسلحة تستخدم "قناع" لاعب #ليفربول #محمد_صلاح في سرقة متاجر في القاهرة..



وقبضت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على العصابة

وعثر بحوزتهم على أسلحة نارية وبيضاء.. pic.twitter.com/kAfGPoQY6y — العربية - #تفاعلكم (@tafa3olcom) May 20, 2020

وأشارت التقارير إلى بمحاولة الدورية الأمنية الاقتراب منهم حاولوا الفرار مستقلين سيارة إلا أن القوة الأمنية تمكنت من السيطرة عليهم وضبطهم وعثر بحوزتهم على أسلحة نارية ومقص حديدي و4 أقنعة وجه.

يرتدون قناع محمد صلاح.. سقوط عصابة سرقة محلات مدينة نصر pic.twitter.com/v2yxz2Oles — معلومات كرة القدم (@wowkoora) May 19, 2020

يتمتع النجم المصري محمد صلاح بشعبية جارفة في مصر، منذ لمعان نجمه في تجربته الاحترافية التي بدأت عبر بازل السويسري، قبل أن يمر على تشيلسي وفيورنتينا وروما، ويستقر في ليفربول.