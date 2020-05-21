بـ1000 عامل... فيديو مدهش عن إنشاء محطة قطارات في 6 ساعات

تقوم الصين بالعديد من الإنشاءات العملاقة، التي يتم تنفيذها في وقت قياسي، ومن بينها محطة قطارات ضخمة تم إنشاؤها في أقل من 6 ساعات.

نشرت صفحة "مودرن تشاينا"، مقطع فيديو، قالت إنه يرصد إنشاء محطة سكك حديدية عملاقة في وقت قياسي بمقاطعة فوجيان، جنوب شرقي الصين،

ويظهر العمال، الذين يصل عددهم إلى نحو ألف عامل، كأنهم خلية نحل يقوم كل منهم بمهام محددة بالسرعة والكفاءة المطلوبة.

How to finish constructing a train station within only five and a half hours? 1000 workers and an overnight effort make it possible! The completion of Pumei Railway station on May 14th initiated a significant railway project in SE China' Fujian. This is China speed! pic.twitter.com/p9wQUPu6wY — Modern China (@PDChinaBusiness) May 19, 2020

وبحسب الفيديو، تمكن العمال من تشييد المحطة خلال نحو 5 ساعات ونصف الساعة، مشيرا إلى أن عزمهم على هذا العمل هو سر نجاح المشروع واستكماله في وقت قياسي.

وأشاد الفيديو، بما وصفه بـ"السرعة الصينية"، التي تلخص إنجاز حجم هائل من الأعمال الإنشائية، التي تم الانتهاء منها في وقت قياسي.