دبي تنشر "مدافع العيد" في 6 مناطق وتوجه رسالة للمواطنين والمقيمين

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لشرطة دبي، على "فيسبوك"، اليوم الخميس، مؤكدة الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بتجهيز المدافع للإعلان عن قدوم العيد، حيث سيتم توزيعها على ست مناطق مختلف في الإمارة، وفقا للإجراءات المتبعة كل كل عام.

وأوضح اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، أن مدفع الافطار أو العيد يعد إحياء للعادات والتقاليد المحلية وجزءا من تمسكنا بالموروث الاجتماعي الأصيل، الذي ترسخ في ذاكرة المجتمع الإماراتي ووجدانه.

وأضاف: "ذلك أن المدفع تقليد اعتاد عليه أبناء الإمارات والمقيمين في الدولة"، مشيرا إلى أن المدفع كانت وسيلة يستدل بها الصائمون على موعد الإفطار أو الإعلان عن العيد، قبل اختراع الساعات".

وتابع: "لكن إمارة دبي تحرص على مواصلة هذه العادة الأصيلة، حتى في عصرنا الراهن الزاخر بالأجهزة الرقمية والتقنيات المتطورة، بينما قال الرائد عبد الله طارش العميمي، آمر وقائد فريق إطلاق المدفع في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ إن "تم اتخاذ جميع الترتيبات للإعلان عن عيد الفطر السعيد، مشيرا إلى أنه تم تشكيل طاقم عمل في كل موقع من المواقع التى تم اختيارها لتوزيع مدافع العيد، وهي مسجد زعبيل الكبير في منطقة زعبيل، وفندق أتلانتس في نخلة جميرا ومصلى العيد في كلا من ند الشبا والكرامة والبراحة وند الحمر.