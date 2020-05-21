سيدة تغمر الفراولة الطازجة في ماء مالح لمدة 30 دقيقة... والنتيجة صادمة

وثقت سيدة في مقطع فيديو، مفاجأة صادمة بعد أن غمرت فراولة طازجة في ماء مالح لمدة 30 دقيقة.

فوجئت السيدة بدودة تخرج من الفراولة، وهو نفس الأمر الذي حدث عندما قام آخرون بتقليدها.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها السيدة هذا الأمر، حيث سبق ورأت حشرات صغيرة في منتجات أيضا عندما غمرتها بالماء.

وعقب مشاهدة الفيديو، أكد الكثيرون استخدامهم الماء المالح في غسيل المنتجات للتأكد من كونها سليمة ولا تحتوي على أية فطريات.