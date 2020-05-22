تعرف على فوائد تناول بذور البطيخ

الكل يعلم أن تناول البطيخ له فوائد صحية كبيرة بعد إزالة البذور، لكن البذور صالحة للأكل في الواقع أيضًا ولها فوائد جيدة على صحتنا.

ووفقا لصيحفة "ميس كيرا"، فإن لبذور البطيخ فوائد كثيرة كان أغلب الناس يجهلونها وهذه بعض منها:

- يمكن أن تمنحك بذور البطيخ عظامًا أقوى لأنها تحتوي على المنغنيز والنحاس والبوتاسيوم وتساعد هذه المعادن في تحسين قوة العظام، بالإضافة إلى ذلك يمكن للمغذيات الدقيقة الموجودة في المادة أيضًا تعزيز عملية الهضم.

- البذور منخفضة بالفعل من حيث عدد السعرات الحرارية، في حين أنها غنية بالعناصر الغذائية الدقيقة مثل الحديد والزنك والبوتاسيوم والنحاس والمغنيسيوم. كل هذا يعمل بشكل جيد لجسمك.

تمتلك البذور أيضًا القدرة على تعزيز مناعتك، نظرًا لأنها تحتوي على المغنيسيوم، فإنها تساعد أيضًا في إدارة ضغط الدم وارتفاع ضغط الدم.

- تناول بذور البطيخ يساهم في العناية بالشعر والعناية بالبشرة. يساعد البروتين والحديد الموجودان في هذه البذور على تحسين النسيج، بالإضافة إلى جودة شعرك. يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة التي تحتوي عليها البذور كثيرًا في الحفاظ على البشرة الشبابية.

يعتبر زيت بذور البطيخ أيضًا عنصرًا مهمًا جدًا في مستحضرات التجميل ويمكنه أيضًا علاج حب الشباب وإبطاء الشيخوخة المبكرة.