"اللاعبة الجدة" تدخل موسوعة غينيس بعمر 90 عاما كمحترفة ألعاب فيديو

وتمتلك المعمرة اليابانية هاماكو موري، قناتها الخاصة على "يوتيوب" والتي تبث من خلالها مشاهد لقيامها بأداء ألعاب الفيديو الاحترافية.

وحصلت اللاعبة الجدة في شهر مايو على شهادة من موسوعة غينيس كأكبر لاعبة في العالم بعمر حوالي 90 عاما، بحسب "سكاي نيوز".

وبدأت اللاعبة المولودة في مدينة شيبا اليابانية مسيرتها مع الألعاب الإلكترونية قبل 39 عاما.

وأطلقت الجدة قناتها على "يوتيوب" عام 2015، والتي تحمل اسم "اللاعبة الجدة"، وتبث فيها مشاهد من ألعاب الفيديو المتنوعة مثل ألعاب السيارات وغيرها.

وأكدت اللاعبة اليابانية بطريقتها المرحة إلى أنها لهذه اللحظة تشعر بالحزن عند خسارتها أي لعبة، وأن ألعابها المفضلة هي لعبة السيارات الشهيرة "غراند ثفت أوتو".