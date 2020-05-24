مليون متابع لأصغر شيف في العالم بعمر عام واحد فقط... فيديو

حصل شيف صغير بعمر العام، خلال أسابع قليلة، على أكثر من مليون متابع على صفحته في "أنستغرام" التي يقدم من خلالها وصفات طبخ متنوعة لكن بطريقته الخاصة.

وأنشأت أم الطفل الصغير صفحة على "أنستغرام" أطلقت عليها اسم "Kobe Eats"، بهدف التسلية ورسم البسمة على وجوه أصدقائها وأقربائها.

View this post on Instagram A post shared by KOBE EATS (@kobe_yn) on May 22, 2020 at 12:00pm PDT

لكن صفحة الطفل بدأت بالانتشار بشكل غير متوقع، وحصد بعد أسابيع آلاف المتابعين ليصل عدد المتابعين الآن إلى حوالي مليون و400 ألف متابع، بحسب "نيويورك بوست".

يقوم الطفل بتقديم وجبات متنوعة مثل المعكرونة والجبن والبيض وغيرها من الأطباق العالمية البسيطة، وبعض الصلصات الشهيرة.

View this post on Instagram A post shared by KOBE EATS (@kobe_yn) on May 19, 2020 at 1:59pm PDT

وقالت والدة الطفل آشلي وايان في تصريح لشبكة "سي إن إن"، حول هذه التجربة: "نشرنا أول فيديو في نهاية فبراير/شباط الماضي، كان لديه حوالي 200 متابع حتى 15 أبريل/نيسان ثم قفز بشكل سريع ليصل إلى 100 ألف متابع ثم 200 ألف و500 ألف، بالتأكيد لم نتوقع ذلك".

ولا يتحدث الطفل كوبي في الفيديوهات التي ينشرها، لكنه يقوم بتذوق الأطعمة بنفسه والخلطات، وإصدار الأصوات تعبيرا عن إعجابة.

View this post on Instagram A post shared by KOBE EATS (@kobe_yn) on May 15, 2020 at 6:30pm PDT

وأشارت الأم إلى أن الشيف الصغير لا يهتم كثيرا بترتيب المطبخ، لكنها تنظف كل شيء بعده بسعادة كبيرة لأنه يتعلم الكثير.

ونوهت الأم إلى أن الطفل "يبحث في مكونات جديدة، ويشعر بقوام الأطعمة الجديدة، ويتعلم مهارات عملية مثل السكب، والغرف والقياس"، وأضافت: "نعم إنها فوضوية قليلا ولكن هذا كل شيء، الفوضى مجرد فوضى! يمكن تنظيفها! لكن الذكريات التي نصنعها ستبقى إلى الأبد".