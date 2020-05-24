تفاصيل المشهد المحذوف من "استشهاد الضابط أحمد منسي" في مسلسل "الاختيار"

كشف المخرج المصري بيتر ميمى، عن حذف مشهد من "استشهاد الضابط أحمد منسي"، وذلك ضمن أحداث مسلسل "الاختيار" والذي عرض في شهر رمضان.

وقال بيتر ميمي، إنه فضل أن يحذف مشهد تهليل التكفيري الذي قتل منسي والذي يدعى أبو عميرة وقام بدوره في المسلسل محمد يوسف حيث كان يقول "الله اكبر الله اكبر هلك الطاووس".

ورأى المخرج أن "من الأفضل حذف هذا المشهد والاكتفاء بلحظة استشهاد أحمد منسي حتى لا يستثير الجمهور".

"الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي‎.‎

ويتناول مسلسل "الاختيار" تضحيات وبطولات الجيش المصري، من خلال قصة أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي توفي عام 2017، إثر هجوم إرهابي على كمين مربع "البرث" في سيناء.