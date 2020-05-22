"الاختيار"... أمير كرارة ينشر فيديو مؤثر لطفل بعد حلقة "ملحمة البرث"

نشر الفنان المصري أمير كرارة مقطع فيديو مؤثر لطفل بعد مشاهدته للحلقة الـ 28 من مسلسل الاختيار، التي شهدت ذروة معركة "البرث" وجسدت تضحيات أبطال الكتيبة 103 صاعقة بالجيش المصري بقيادة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسي.

ويظهر في الفيديو الطفل وهو يبكي بحرقة ويقول: "أقسم بالله لأشتغل ظابط علشان أجيب حقهم".

وتابع: "إن شاء الله هموت شهيد".

وعلق كرارة على بكاء الطفل كاتبا: "تسلم يا ابني والله وهتبقي بطل إن شاء الله.. ربنا يحفظك".

ولاقت الحلقة رقم 28 من المسلسل المصري "الاختيار" الذي يجسد قصة حياة البطل الشهيد أحمد منسي، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

منسي بقى اسمو الأسطورة في الوطن العربي كلو ما في مصر بس💔#الاختيار #أحمد_المنسي https://t.co/stZTgpMQXk — filter 🍃 (@ahmed22282028) May 22, 2020

"الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي‎.‎

مسمهومش طواغيت.. اسمهم شهداء💪💪

"منسي" ورجالته بيضربوا أروع الأمثلة في الإيمان والصبر والجلَد#الاختيار#خلي_رمضانك_ON

تابعوا مسلسل الاختيار يوميا الساعة 9:00 مساءً حصريا علي #ON@AmirKarara pic.twitter.com/4ZN8jZB468 — ON E (@ONENT) May 21, 2020

ويتناول مسلسل "الاختيار" تضحيات وبطولات الجيش المصري، من خلال قصة أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي توفي عام 2017، إثر هجوم إرهابي على كمين مربع "البرث" في سيناء.

طالعلك يا "عدوي".. طالعلك لو جبل النار🔥🔥

هعملك من دمي ذخيرة 🧨💣 وأعمل من دمك أنهار

صاعقه.. فداء.. مجد ✌👌

لحظة استشهاد العقيد البطل "أحمد منسي"#الاختيار#خلي_رمضانك_ON

تابعوا مسلسل الاختيار يوميا الساعة 9:00 مساءً حصريا علي #ON@AmirKarara pic.twitter.com/Izy6Wz6kIe — ON E (@ONENT) May 21, 2020

وتدور الحلقة الـ28 حول تصدي وحدة في الصاعقة المصرية لهجوم إرهابي على موقع عسكري في منطقة البرث، حيث قاتل عناصر القوة حتى الرمق الأخير، قبل وصول الإمدادات إليهم.

الجبان اللي يضرب من الضهر غدر وخيانة

رحم الله شهداء الوطن وملحمة البرث وشهدائنا من الجيش والشرطة جميعا 💔#الاختيار#ملحمة_البرث#المنسي#عسكري_هرم pic.twitter.com/KFpJwk1Zex — Amir Karara (@AmirKarara) May 21, 2020

وكان مخرج المسلسل بيتر ميمي، قد كتب قبل عرض الحلقة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "رجاء لمن يعرف أحد من أهالي شهداء حادث البرث، يقنعه ألا يشاهد على الحلقة".

وأضاف: "أنا أعتذر مبدأيا على صعوبة الحلقة، حاولت قدر المستطاع أقلل بشاعة ما حصل، لكن في نفس الوقت كان من الضروري أن تعرف الناس كلها أنهم أبطال ووقفوا ودافعوا عن الأرض والكمين مع زملائهم لآخر نفس".