"الاختيار"... أمير كرارة ينشر فيديو مؤثر لطفل بعد حلقة "ملحمة البرث"

ويظهر في الفيديو الطفل وهو يبكي بحرقة ويقول: "أقسم بالله لأشتغل ظابط علشان أجيب حقهم".
وتابع: "إن شاء الله هموت شهيد".
وعلق كرارة على بكاء الطفل كاتبا: "تسلم يا ابني والله وهتبقي بطل إن شاء الله.. ربنا يحفظك".
تسلم يا ابني والله وهتبقي بطل ان شاء الله ربنا يحفظك ♥️#الاختيار#ملحمة_البرث#جيل_الابطال pic.twitter.com/2r4uODYTE0— Amir Karara (@AmirKarara) May 22, 2020
ولاقت الحلقة رقم 28 من المسلسل المصري "الاختيار" الذي يجسد قصة حياة البطل الشهيد أحمد منسي، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
منسي بقى اسمو الأسطورة في الوطن العربي كلو ما في مصر بس💔#الاختيار #أحمد_المنسي https://t.co/stZTgpMQXk— filter 🍃 (@ahmed22282028) May 22, 2020
"الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.
مسمهومش طواغيت.. اسمهم شهداء💪💪— ON E (@ONENT) May 21, 2020
"منسي" ورجالته بيضربوا أروع الأمثلة في الإيمان والصبر والجلَد#الاختيار#خلي_رمضانك_ON
تابعوا مسلسل الاختيار يوميا الساعة 9:00 مساءً حصريا علي #ON@AmirKarara pic.twitter.com/4ZN8jZB468
ويتناول مسلسل "الاختيار" تضحيات وبطولات الجيش المصري، من خلال قصة أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي توفي عام 2017، إثر هجوم إرهابي على كمين مربع "البرث" في سيناء.
طالعلك يا "عدوي".. طالعلك لو جبل النار🔥🔥— ON E (@ONENT) May 21, 2020
هعملك من دمي ذخيرة 🧨💣 وأعمل من دمك أنهار
صاعقه.. فداء.. مجد ✌👌
لحظة استشهاد العقيد البطل "أحمد منسي"#الاختيار#خلي_رمضانك_ON
تابعوا مسلسل الاختيار يوميا الساعة 9:00 مساءً حصريا علي #ON@AmirKarara pic.twitter.com/Izy6Wz6kIe
وتدور الحلقة الـ28 حول تصدي وحدة في الصاعقة المصرية لهجوم إرهابي على موقع عسكري في منطقة البرث، حيث قاتل عناصر القوة حتى الرمق الأخير، قبل وصول الإمدادات إليهم.
الجبان اللي يضرب من الضهر غدر وخيانة— Amir Karara (@AmirKarara) May 21, 2020
رحم الله شهداء الوطن وملحمة البرث وشهدائنا من الجيش والشرطة جميعا 💔#الاختيار#ملحمة_البرث#المنسي#عسكري_هرم pic.twitter.com/KFpJwk1Zex
وكان مخرج المسلسل بيتر ميمي، قد كتب قبل عرض الحلقة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "رجاء لمن يعرف أحد من أهالي شهداء حادث البرث، يقنعه ألا يشاهد على الحلقة".
وأضاف: "أنا أعتذر مبدأيا على صعوبة الحلقة، حاولت قدر المستطاع أقلل بشاعة ما حصل، لكن في نفس الوقت كان من الضروري أن تعرف الناس كلها أنهم أبطال ووقفوا ودافعوا عن الأرض والكمين مع زملائهم لآخر نفس".
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