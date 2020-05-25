رئيسة وزراء نيوزيلندا تتحلى بالهدوء في مقابلة تلفزيونية أثناء وقوع زلزال في العاصمة... فيديو

واصلت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، مقابلة تلفزيونية كانت تبث على الهواء في مبنى البرلمان، أثناء وقوع زلزال قرب العاصمة النيوزيلندية ولنجتون صباح الاثنين، والذي وصل تأثيره إلى المبنى.

وقال مرصد الزلازل في نيوزيلندا (جيونت) إن الزلزال الذي بلغ قوته 5.8 درجة وقع على عمق 37 كيلومترا وكان مركزه على بعد 30 كيلومترا شمال غربي مدينة ليفين التي تقع على الجزيرة الشمالية قرب ولنغتون، بحسن رويترز.

وقال جيونت في بادئ الأمر إن قوة الزلزال 5.9 درجة. وعلى الرغم من عدم تسببه في أضرار فقد استمر أكثر من 30 ثانية وأثار ذعرا في ولنجتون ودفع كثيرين للاختباء تحت الطاولات في مكاتبهم ومنازلهم.

وبدأ الزلزال أثناء وجود أرديرن في مقابلة تلفزيونية على الهواء من مبنى البرلمان.

"We're just having a bit of an earthquake here": New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern barely skipped a beat when a quake struck during a live TV interview. https://t.co/tKLFX9Kn5a pic.twitter.com/n97xbTGaRu — ABC News (@ABC) May 25, 2020

وقالت مازحة أثناء المقابلة "‭‭ ‬‬لو رأيتم أشياء تتحرك خلفي.. فهناك هزة خفيفة. مبنى البرلمان يتحرك أكثر قليلا من غيره".

وقالت "لست جالسة تحت أي أضواء معلقة ويبدو أنني في مكان قوي من الناحية البنائية".

وتقع نيوزيلندا في منطقة نشطة زلزاليا في المحيط الهادي تُعرف باسم "حزام النار" وتمتد لمسافة 40 ألف كيلومتر.

ولا تزال مدينة كرايستشيرش تتعافى من زلزال تعرضت له عام 2011 وكانت شدته 6.3 درجة وأدى لمقتل 185 شخصا.