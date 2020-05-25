بعد تحوله جنسيا… يسرا توجه رسالة لأصدقاء نجل هشام سليم

قالت الفنانة المصرية يسرا، إن الفنان هشام سليم، اتخذ موقفا شجاعا بدعم ابنه المتحول جنسيا، وهو الخبر الذي أثار جدلا، بعد الكشف عنه خلال برنامج تلفزيوني في شهر رمضان.

وكشف الفنان المصري هشام سليم، عن تحول ابنته جنسيا، لتصبح ذكرا، وجاء تعليق يسرا، خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى المصرية.

وتابعت: "أن هشام، شقيق زوجها، اتخذ موقفا شجاعا وداعما لابنه"، مضيفة: "دي محنة كيرة جدا للطرفين، الأب والابن والأم… إنك تواجه مجتمع ممكن يكون يقبل أو ميقبلش ده صعب جدا.. خاصة إنه مجتمع الوعي العلمي بتاعه محدود"، بحسب موقع "في الفن".

وأوضحت: "مواجهة نور، المتحول جنسيا، ووالده هشام سليم، للموقف أنا شوفته، ومن أرقى المواقف من أب لابنه، إنه يديله حرية إنه يكون اللي هو كان لازم يكونه.. ده أمر عظيم.. خاصة إنه ملوش ذنب ده أمر بنا اللي خالقه.. خلل هرمونات".

ووجهت الفنانة المصرية يسرا رسالة لأصدقاء نور هشام سليم، قالت فيها: "عايزة أحيي أصحاب نور.. الولاد والبنات.. موقفهم غير عادي في حب نور.. وهو أصلا نور صديقهم الصدوق، جدع.. فبحييهم على دعمهم ووقفتهم جنبه".

وكشف هشام سليم عن تفاصيل تحول ابنته نورا لتصبح ابنه نور، لأول مرة خلال مشاركته ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع إيناس الدغيدي.

ولاقى الخبر دعما كبيرا من عدد من الفنانين الذين أثنوا على تفهم هشام سليم للأزمة.