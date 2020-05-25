الإعلامي السعودي علي المشعل يودع العزوبية...فيديو

ونشر الإعلامي السعودي على حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة رومانسية للحظة طلبه من الفتاة قبول الارتباط به، وقد ركع على طريقة الأفلام السينمائية، مرفقا الصورة بتعليق باللغة الإنجليزية: "لقد قالت نعم".
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في حين أعلن ارتباطه عبر حسابه في "تويتر" بتغريدة قال فيها: "وداعا للعزوبية".
وداعاً للعزوبية ❤️https://t.co/3JuOS4bbNO pic.twitter.com/rGO8RmZ4GA— علي المشعل (@AliAlmeshaal) May 24, 2020
ولم يكشف المشعل هوية الفتاة، إلا أن مقطع فيديو نشره عبر حسابه في قناة "يوتيوب"، كشف أنها أجنبية، خاصة وقد ظهرت في المقطع وهي تتحدث العربية بصعوبة، إضافة إلى إعلانها ارتباطها بالإعلامي السعودي باللغة الإنجليزية، حيث قالت: "تمت خطبتي".
يذكر أن الإعلامي علي المشعل اشتغل في مجموعة قنوات "إم بي سي"، منذ عام 2015، من خلال البرنامج الصباحي الشهير "صباح الخير يا عرب"، قبل أن يعلن استقالته من مجموعة "إم بي سي" نهاية عام 2019.
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