الإعلامي السعودي علي المشعل يودع العزوبية...فيديو

أعلن الإعلامي السعودي، علي المشعل، عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، ارتباطه الرسمي بفتاة.

ونشر الإعلامي السعودي على حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة رومانسية للحظة طلبه من الفتاة قبول الارتباط به، وقد ركع على طريقة الأفلام السينمائية، مرفقا الصورة بتعليق باللغة الإنجليزية: "لقد قالت نعم".

View this post on Instagram She said “YES” 💍 A post shared by Ali Almeshaal / علي المشعل (@alialmeshaaal) on May 24, 2020 at 5:56am PDT

في حين أعلن ارتباطه عبر حسابه في "تويتر" بتغريدة قال فيها: "وداعا للعزوبية".

ولم يكشف المشعل هوية الفتاة، إلا أن مقطع فيديو نشره عبر حسابه في قناة "يوتيوب"، كشف أنها أجنبية، خاصة وقد ظهرت في المقطع وهي تتحدث العربية بصعوبة، إضافة إلى إعلانها ارتباطها بالإعلامي السعودي باللغة الإنجليزية، حيث قالت: "تمت خطبتي".

يذكر أن الإعلامي علي المشعل اشتغل في مجموعة قنوات "إم بي سي"، منذ عام 2015، من خلال البرنامج الصباحي الشهير "صباح الخير يا عرب"، قبل أن يعلن استقالته من مجموعة "إم بي سي" نهاية عام 2019.