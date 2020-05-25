شاهد أول صورة للفنانة رجاء الجداوي من داخل مستشفى العزل بعد إصابتها بكورونا

تداولت تقارير صحفية محلية عديدة أول صورة للفنانة المصرية المخضرمة رجاء الجداوي، من داخل مستشفى العزل، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ونشرت موقع برنامج "ET بالعربي" صورة رجاء الجداوي وهي على سرير مستشفى العزل، ويبدو على وجهها علامات الإعياء.

وظهرت رجاء الجداوي في الصورة وهي جالسة على سرير المستشفى، وممسكة بمصحف كبير، بينما يعكف الفريق الطبي على علاجها.

وأثبتت الفحوصات إصابة الفنانة المصرية المخضرمة بالفيروس بعد ارتفاع درجة الحرارة، ونقلت إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وأوضحت الجداوي أنها ستبقى في المستشفى كامل المدة المقررة للبقاء في العزل، وقالت: "أنا كنت اتخذ كل إجراءات الوقاية، لكن عندما لا يقوم الأشخاص المحيطين بنا باتباع تلك الإجراءت سيبقى هناك مشكلة".

وتابعت قائلة: "نحن نخاف على أولادنا وأهلنا، ويجب أن نخاف أكثر على بعضنا البعض".

اول صورة للفنانة رجاء الجداوي فى المستشفى بعد اصابتها بفيروس كورونا pic.twitter.com/4nkXx5M9j6 — Ali Rady (@alirady25) May 25, 2020

​وشكرت الفنانة جمهورها على دعمه لها، وقالت: "أنا أشكر كل الناس، دعمهم لي هو ما يمكنني من تحمل هذا الوضع. أتمنى الخير والصحة للجميع".

كما وجهت "الجداوي" نصيحة للجميع قائلة: "لا تستهونوا بالمرض، لأننا نتعامل مع شبح لا نعرفه، ولا نعرف كيف ممكن أن نصاب به، يمكن أن يكون الشخص الذي بجانبك مصاب بالمرض ولا تظهر عليه أي أعراض، أتمنى أن يتخذ كل الناس إجراءات الوقاية، وأدعوا الله أن تنتهي هذه الأزمة قريبا".