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    مشاركو مهرجان كرنفال فينيسيا 2020 على ساحة سان ماركو في مدينة البندقية، إيطاليا 16 فبراير 2020

    إقامة مهرجان البندقية السينمائي في موعده في أوائل سبتمبر

    © Sputnik . Alessandro Rota
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (48)
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    أعلن حاكم منطقة فينيتو الإيطالية، لوكا زايا، أن مهرجان البندقية السينمائي سيقام في موعده المقرر في شهر أوائل سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك مع انحسار تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد في البلاد.

    لكن زايا رجح، الأحد الماضي، أن عددا أقل من الإصدارات الفنية سيشارك في نسخة المهرجان هذا العام، بسبب إجراءات العزل العام المفروضة على قطاع صناعة السينما في العالم للحد من تفشي فيروس "كورونا"، بحسب وكالة "رويترز".

    امرأة ترتدي كمامة طبية بينما تسير بصحبة كلبها على السعفة الذهبية رمز مهرجان كان السينمائي الدولي
    © REUTERS / ERIC GAILLARD
    بعد قرار الرئيس الفرنسي... تأجيل افتتاح مهرجان "كان" السينمائي 2020 لأجل غير مسمى
    وكان قد أعلن في يناير/ كانون الثاني أن الممثلة الأسترالية، كيت بلانشيت، سترأس الدورة الـ77 لمهرجان البندقية السينمائي.

    ويعد مهرجان البندقية السينمائي الذي تنظمه شركة "بينالي دي فينيسيا" أقدم مهرجان سينمائي في العالم.

    وتعتزم إيطاليا رفع جميع القيود المفروضة على السفر يوم الثالث من يونيو/ حزيران المقبل، وسيتمكن القادمون من دول الاتحاد الأوروبي الدخول دون حجر صحي.

    واضطر مهرجان كان السينمائي في فرنسا، وهو أكبر مهرجان للسينما في العالم، إلى تأجيل دورته التي كانت مقررة في مايو/ أيار بسبب فيروس "كورونا".

    وسجلت إيطاليا أدنى معدل إصابات يومية بفيروس "كورونا" المستجد منذ نهاية شباط/فبراير الماضي، حسبما أظهرت أرقام وزارة الصحة المنشورة مساء أمس الاثنين.

    وجاء في جدول إحصاءات الوزارة أنه تم تسجيل إجمالي وفيات 32877، بزيادة 92 وفاة عن الأحد، فيما سجلت 230158 إصابة في الإجمالي، بزيادة 300 حالة إيجابية جديدة عن الأحد، أما إجمالي المتعافين فبلغ عددهم 141981.

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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (48)

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    الكلمات الدلالية:
    مهرجان البندقية السينمائي, إيطاليا, فيروس كورونا
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