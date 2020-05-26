لاعب كرة سلة يترك "بقشيش" كبير لنادلة... صورة

أظهرآندريه دروموند، لاعب كرة السلة الأمريكي المحترف في صفوف كليفيلاند كافالييرز، كرما كبيرا بعدما ترك ألف دولار كبقشيش في أحد المطاعم مقابل وجبة قيمتها 164 دولارا.

تفاجأت النادلة كاساندرا دياز التي تعمل في مطعم "تشي" في ديلراي بيتش بفلوريدا بالأمر، مما دفعها لنشر فاتورة الحساب على صفحتها الخاصة في "إنستغرام" قائلة "لم أكن أعلم من هو العميل حتى رأيت البقشيش الذي قدمه مع فاتورة قيمتها 164 دولارا، عندما أعطوني بطاقته ذهبت لأضع البيانات وأنهي حسابه ولكني لم أصدق الأمر".

مضيفة "كنت أرتجف وأصابتني دموع السعادة بعد أن ترك 1000 دولار كإكرامية".

ورد دروموند، الذي يحصل على راتب يتخطى الـ27 مليون دولار هذا الموسم، على دياز قائلا "أشكرك على كونك رائعة موجها شكره للمطعم لحسن الضيافة، بحسب ما نشرت صحيفة marca الإسبانية.

هذا وبدأت المطاعم في فتح أبوابها بمنطقة بالم بيتش قبل أسبوعين لكن مع طاقة استيعاب تصل إلى 25% فقط، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وقالت النادلة إن حركة الزبائن في المطعم كانت "قليلة نوعا ما" الاسبوع الماضي.

وتابعت: "لم تكن لدي أية فكرة على كيفية ردة فعلي إزاء هذا الكرم، من الرائع مشاهدة تصرف هؤلاء الأشخاص في هذه الأوقات من الأزمات، لن أنسى هذه الوقعة على الإطلاق، أشكرك مجددا يا آندري دروموند".

وأكدت مديرة المطعم، دانيلا سوجوي، لصحيفة (ساوث فلوريدا) أن دياز ستحصل على قيمة الإكرامية كاملة.