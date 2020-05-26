لاعب كرة سلة يترك "بقشيش" كبير لنادلة... صورة

تفاجأت النادلة كاساندرا دياز التي تعمل في مطعم "تشي" في ديلراي بيتش بفلوريدا بالأمر، مما دفعها لنشر فاتورة الحساب على صفحتها الخاصة في "إنستغرام" قائلة "لم أكن أعلم من هو العميل حتى رأيت البقشيش الذي قدمه مع فاتورة قيمتها 164 دولارا، عندما أعطوني بطاقته ذهبت لأضع البيانات وأنهي حسابه ولكني لم أصدق الأمر".
مضيفة "كنت أرتجف وأصابتني دموع السعادة بعد أن ترك 1000 دولار كإكرامية".
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Today, started off as slow day at work getting there for my double shift. The past week, overall, has been pretty slow of course due to COVID. Restaurants and staff have been struggling, as you can imagine. Little did I know that today I would get a tip no server would guess that they would ever receive when they open that check book. Unknowingly, I was seated and served a table with @andredrummondd . I had no idea who he was, and hadn’t seen him here before but we @che.delray always welcome our new customers. When I was given the checkbook, I went to put in the tip & information to close the table and I couldn’t believe it. From a $160 check, the tip read $1,000. I was shaking and had tears of happiness after what he left me. I had no idea how to react, I didn’t want to draw attention but at the same time I couldn’t describe the the amount of appreciation I had/ have. It’s so amazing to see people displaying acts of kindness in these uncertain times. This is a story I will never forget, thank you again so much @andredrummondd !! #Blessed
ورد دروموند، الذي يحصل على راتب يتخطى الـ27 مليون دولار هذا الموسم، على دياز قائلا "أشكرك على كونك رائعة موجها شكره للمطعم لحسن الضيافة، بحسب ما نشرت صحيفة marca الإسبانية.
هذا وبدأت المطاعم في فتح أبوابها بمنطقة بالم بيتش قبل أسبوعين لكن مع طاقة استيعاب تصل إلى 25% فقط، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وقالت النادلة إن حركة الزبائن في المطعم كانت "قليلة نوعا ما" الاسبوع الماضي.
وتابعت: "لم تكن لدي أية فكرة على كيفية ردة فعلي إزاء هذا الكرم، من الرائع مشاهدة تصرف هؤلاء الأشخاص في هذه الأوقات من الأزمات، لن أنسى هذه الوقعة على الإطلاق، أشكرك مجددا يا آندري دروموند".
وأكدت مديرة المطعم، دانيلا سوجوي، لصحيفة (ساوث فلوريدا) أن دياز ستحصل على قيمة الإكرامية كاملة.
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