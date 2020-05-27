فوائد الصابون الأسود في محاربة مشاكل البشرة

أكدت مجلة "إل" الفرنسية، أن الصابون الأسود يحارب مشاكل البشرة، ويساعد في التخلص من البثور والبقع الصبغية.

وأشارت المجلة، المختصة في مجال الصحة والجمال، أن "من ميزات الصابون الأسود المعروف أيضاً باسم الصابون الأفريقي، مكوناته الفريدة من المواد الفعالة المفيدة لصحة وجمال البشرة مثل زبدة الشيا وزيت بذور النخيل ورماد بذور النخيل وخشب الصندل والجلسيرين الطبيعي وخلاصة الألوفيرا وعصير الليمون وعسل النحل".

ويساعد الصابون الأسود على التخلص من شوائب البشرة كالبثور والتجاعيد والبقع الصبغية، بالإضافة إلى دوره في التخفيف من التهابات البشرة، والحصول على بشرة نقية كلها شباب وحيوية، بفضل احتوائه على هذه المواد.

ولاحظت "إل"، إمكانية استخدام الصابون الأسود كبديل للشامبو وكرغوة للحلاقة للاستفادة من مزاياه الصحية والجمالية.