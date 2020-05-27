الشركة المالكة لتطبيق "تيك توك" تربح 3 مليارات دولار مع زيادة عدد المستخدمين

حققت شركة "بايتيدانس" المالكة لتطبيق "تيك توك"، أكثر من 17 مليار دولار من الإيرادات، فيما بلغ صافي أرباحها خلال العام الماضي، ما يزيد على 3 مليارات دولار.

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن هذه البيانات التي كشف عنها أشخاص مطلعون على نتائج أعمال الشركة الناشئة الأكثر قيمة في العالم، تعكس قدرتها على النمو بمعدل سريع رغم الجائحة التي قوضت العديد من الأنشطة التجارية عالميًا.

هذه الإيرادات أكثر بكثير مما حققته الشركة في عام 2018 عندما جنت 7.4 مليار دولار تقريبًا، ويرجع ذلك إلى النمو الهائل في عدد زيارات المستخدمين والتي جذبت المعلنين من الشركات المنافسة مثل "تنسنت" و"بايدو".

تعتبر "بايتدانس" واحدة من أبرز قصص النجاح في صناعة التكنولوجيا العالمية، وهي شركة صينية تقول إنها تتحدى الهيمنة العالمية لعمالقة الإنترنت الأمريكيين.

تجذب الشركة 1.5 مليار مستخدم نشط شهريًا إلى عائلتها من التطبيقات التي تشمل منصة الفيديو القصير "تيك توك"، ومثيلتها الصينية "دويان" والخدمة الإخبارية "توتايو".

يعتقد محللون أن الشركة الطموحة والتي تخطط للتوسع في مجالات أخرى تشمل الموسيقى، ستبلغ قيمتها السوقية عند طرح أسهمها في البورصة ما بين 150 مليار و180 مليار دولار.