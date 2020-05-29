بعد تعرضه لأزمة صحية حادة... حمدي الوزير يخرج عن صمته

طمأن الفنان المصري حمدي الوزير جمهوره، على حالته الصحية، بعد تعرضه لأزمة حادة، وقال إنه بدأ يتحسن تدريجيا.

وكشف الوزير لصحيفة "النهار"، إنه خرج من المستشفى وعاد إلى المنزل.

وأضاف "أنا بخير الحمد لله، وفي منزلي الآن، بعد وعكة صحية صعبة، ولكن الحمد لله مرت على خير".

وتابع "سأستأنف نشاطي مرة أخرى، بعد شفائي الكامل، وهذا بإشراف من الأطباء".

وأوضح أنه من المقرر أن يستأنف تصوير دوره بمسلسل "سيف الله خالد بن الوليد"، من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

ويدور المسلسل في إطار الملحمة التاريخية لقصة خالد بن الوليد، الذي لُقب بسيف الله المسلول، وقصة حياته بدء من دخوله الإسلام، ومرورا بالمعارك الإسلامية التي شارك فيها، وتخطيطه العسكري وبراعته في قيادة جيوش المسلمين.

وكان الفنان المصري حمدي الوزير، قد تعرض لأزمة صحية حادة خلال الساعات الماضية، حيث كشفت التحاليل والأشعات عن معاناته من ذبحة صدرية، أجرى على إثرها قسطرة في القلب وتركيب دعامة بأحد المستشفيات الكبرى في القاهرة.