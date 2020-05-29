رياضية سعودية تروي سبب إيقاف خدماتها... فيديو

ونشرت هيفاء الطويلعي مقطع فيديو على موقع "تويتر" تؤكد فيه إيقاف نشاطها إثر قضية رفعتها ضدها هيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" بتهمة "الإخلال بالآداب".

وقالت"فوجئت أثناء سفري للغوص برفقة غواصين آخرين، برفض حرس الحدود منحي تصريحا للغوص، بسبب قضية مرفوعة ضدي بتهمة الإخلال بالآداب".

وأضافت "اضطريت إلى قطع سفري والتوجه لمركز الشرطة لاستيضاح المسألة"، لافتة إلى أن "ملفا قضائيا مغلقا كان بحوزة الشرطة، وأثناء فتحه عثر داخله على فلاش"، مضيفة أنه وعند فتح "الفلاش" ومشاهدة المقاطع التي تم توجيه الاتهامات على أساسها، تبين أنهما مجرد مقطعين، أحدهما كانت تتحدث فيه مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حديثا عاديا، والآخر وهي تقف عند السيارة".

#هيفاء_الطويلعي



الغواصة هيفاء الطويلعي تتعرض لإيقاف خدمات بسبب رفع هيئة الأمر بالمعروف بالرس قضية عليها بتهمة الإخلال بالآداب، وهيفاء تعلق على الموضوع. pic.twitter.com/MHB7U9uWLR — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) May 29, 2020

هذا وانتقد المحامي والكاتب السعودي، عبدالرحمن اللاحم، عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، التهمة، والطريقة التي تم رفع قضية بها.

ماحدث هو تعدي على سلطة النيابة العامة التي أعادت الشكوى للشرطة لعدم وجود جريمة و عدم وجود مايستدعي توقيف خدماتها ووجهت بمحاسبة المتسبب في ذلك.

النيابة هي صاحبة الولاية في مثل هذه القضايا والتعدي على سلطتها من بعض الأجهزة التنفيذية؛هو تعدي على سلطة القانون وهيبته.#هيفاء_الطويلعي https://t.co/VHkfL50cws — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) May 29, 2020

فيما عبر ناشط آخر عن استيائه لملاحقة ”الطويلعي“ بسبب طبيعة ملابسها.

#هيفاء_الطويلعي

الحين طالعه منهم ومستقله وعايشه على حقها اللي كفلته لها الدوله وفوق هذا يطاردونها وكله لانها كاشفه بس ! pic.twitter.com/Mf7SXHfSZr — سعود (@is_i25) May 29, 2020

بينما وجدت ناشطة أخهرى طريقة للدفاع عن الغواصة هيفاء الطويلعي، حين نشرت على حسابها مجموعة من القوانين تكفل حقوق المرأة في السعودية.

#هيفاء_الطويلعي

ننتظر محاسبة هيئة الرس 😊

وفرض عقوبات للمبلغين اذا تبين انها كيدية pic.twitter.com/chJlBVm0Pl — ريما الدويش (@reema_aldueesh) May 29, 2020

وأكدت الرياضية السعودية أنها تعرضت لضرر نفسي كبير بسبب التهمة وأنها اضطرت لمغادرة الرس للرياض.