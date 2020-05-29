معمرة تحتفل بهزيمتها لكورونا بشرب البيرة... فيديو

احتفلت معمرة أمريكية تبلغ من العمر 103 أعوام بهزيمتها لفيروس "كورونا" المستجد بطريقة مختلفة، وهي بشربها بيرة مثلجة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لجيني ستيجنا من ولاية ماساتشوستس وهي ترتشف البيرة من على سرير المرض، احتفالا بشفائها من فيروس "كورونا"، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

ويقول حفيدها ديف ستيجنا عنها: "إنها أسطورية بطرق عديدة ومختلفة، وتتمتع برأيها الخاص ولا تضع أي عائق أمامها".

وكانت جيني ستيجنا تعيش في مركز لرعاية كبار السن، وتعتبر أول شخص من أفراده يصاب بمرض "كوفيد-19"، وكذلك أول شخص يهزمه، واستمر صراعها مع الفيروس لمدة 20 يوما في داخل وحدة عزل خاصة.

ويضيف حفيدها ديف: "خلال فترة مرضها فقدت شهيتها للطعام، وكانت مسألة شعورها بالجفاف تحديا بالنسبة لها، وهي تسير على كرسي مدولب وشبه ضريرة، لكنها مازالت تتمتع بعقل واع وحاد".

ويقول زوج حفيدتها: "كانت جيني راضية بقدرها والذهاب إلى الجنة عند تدهور حالتها الصحية لفترة من الوقت، لكن بسبب إصرارها ورفضها لما تمر به تغلبت على المرض، وبعد شفائها عندما وجدت أعدادا كبيرة من أفراد عائلتها في غرفتها للاطمئنان عليها أخبرتهم "اخرجوا من هنا بحق الجحيم!".

وصدر تقرير رسمي بخلو جيني ستيجنا من "كورونا"، في 13 مايو/ أيار الجاري، وقامت ممرضة بشراء مجموعة من 6 علب صفيح بيرة لمناسبة شفائها.

وكانت في الماضي لاعبة "بنغو"، وعملت في الثمانينيات من عمرها، وقبل معركتها مع فيروس "كورونا" المستجد كانت تسأل حفيدها لماذا لا تزال على قيد الحياة.

يشار إلى أن أكثر الفئات تضررا من فيروس "كورونا" المستجد هم كبار السن ومن فوق الـ60 عاما.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 5.6 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 360 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.