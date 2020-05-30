آخر ظهور للفنان حسن حسني قبل رحيله... صورة مع حفيد نجم كبير

نشر الفنان المصري الشاب محمود عمرو ياسين، حفيد الفنان الكبير محمود ياسين، صورة تجمعه بالفنان حسن حسني، عبر حسابه على إنستغرام.

وتوفي الفنان الكبير حسن حسني، فجر اليوم، قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

كأنه يستشعر أنها الصورة الأخيرة..!!

التقطها قبل يومين مع حفيد محمود ياسين... ما اقصر الدنيا.. غفر الله لك#حسن_حسني pic.twitter.com/eL3VfAiVSH — صالح الخليف (@S_ALKhalif) May 30, 2020

وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.