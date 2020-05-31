طاجن "عكاوي" يضع أحمد الفيشاوي في موقف محرج... فيديو

وشارك الفيشاوي جمهوره عبر حسابه على "انستغرام" الفيديو، بعد تناول وجبة من "العكاوي" والطواجن، ثم نزل إلى حمام السباحة وحاول ركوب لوح السباحة إلا أنه فشل مرة تلو الأخرى بشكل كوميدي يثير الضحك".
وكتب معلقا على الفيديو "شوفتوا العكاوي عملت فيا إيه"؟.
View this post on Instagram
وفي وقت سابق، انتهى أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس تصوير فيلمهما "الحارث"، من إنتاج شركة "سكوب" للأنتاج الفنى والسينمائي، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم على الطيب وعمرو عبد الجليل وباسم سمرة وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء ومحمود الليثي ورشدي الشامي ونهي عابدين وشريف البرداويلي وعارفة عبد الرسول.
"الحارث" ينتمي لنوعية الأثارة والتشويق، وتم تصويره في سيوة والقاهرة وبعض المحافظات الأخرى، ودخل الفيلم حاليا مرحلة المونتاج تمهيدا لعرضه تجاريا بعد إنتهاء أزمة كورونا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)