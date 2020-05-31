طاجن "عكاوي" يضع أحمد الفيشاوي في موقف محرج... فيديو

وشارك الفيشاوي جمهوره عبر حسابه على "انستغرام" الفيديو، بعد تناول وجبة من "العكاوي" والطواجن، ثم نزل إلى حمام ‏السباحة وحاول ركوب لوح السباحة إلا أنه فشل مرة تلو الأخرى بشكل كوميدي يثير الضحك".

وكتب معلقا على الفيديو "شوفتوا ‏العكاوي عملت فيا إيه"؟.

View this post on Instagram شوفتو العكاوي عملت فيا ايه 🍛 #fishawy #egocomm A post shared by Ahmad AlFishawy (@fishawyofficial) on May 31, 2020 at 10:14am PDT

وفي وقت سابق، انتهى أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس تصوير فيلمهما "الحارث"، من إنتاج شركة "سكوب" للأنتاج ‏الفنى ‏والسينمائي، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم على الطيب وعمرو عبد الجليل وباسم ‏سمرة وأسماء أبو اليزيد ومحمد ‏علاء ‏ومحمود الليثي ورشدي الشامي ونهي عابدين وشريف البرداويلي وعارفة عبد الرسول‎.‎

‎"‎الحارث" ينتمي لنوعية الأثارة والتشويق، وتم تصويره في سيوة والقاهرة وبعض المحافظات الأخرى، ودخل الفيلم ‏حاليا ‏مرحلة ‏المونتاج تمهيدا لعرضه تجاريا بعد إنتهاء أزمة كورونا‎.‎