فيديو تفصيلي... هكذا سيكون تصميم هاتف "آيفون 12 برو"

تداول عشاق هاتف "آيفون" الذكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، مقطعا مصورا جديدا يضم كافة التفاصيل المتعلقة بتصميم نسخته "برو 12" المقرر أن تعلن شركة "أبل" عنها في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل في مؤتمرها السنوي.

وصمم الفيديو كلا من مورو باتينو و"كونسبت آيفون"، وأكدا فيه أن "التصميم نهائي بنسبة 100%"، ويحتوي على تفاصيل مذهلة للغاية.

وأكثر تفصيلة في الفيديو مثيرة للاهتمام هي أن تصميم "آيفون 12 برو" سيجمع بين حز (الجزء العلوي) أصغر في أعلى الشاشة وحواف أكثر حدة مستوحاة عن هاتف "آيفون 4".

كما أشار الفيديو إلى أن هاتفي "آيفون 12 برو" و"آيفون 12 برو ماكس" سيتم طرحهما بأحجام أكبر، بينما سيحصل "آيفون 12" بشاشة أصغر.

ويوضح الفيديو كذلك أن "آيفون 12 برو" سيكون مزود بكاميرا رباعية في الخلف، وستكون الوحدة الرابعة هي مستشعر "LiDAR" سيساعد "آيفون" بقدرات "الواقع المعزز" ورسم خرائط بيئية ثلاثية الأبعاد.

ويبين الفيديو أن الهاتف الجديد سيأتي بلون جديد هو الأزرق الداكن، وذلك بعد النجاح الذي حققه "آيفون 11" بلون "أخضر منتصف الليل".

كما يعرض الفيديو شريحة "أبل إيه 14" والتي من المتوقع أن تكون أكبر ترقية لأداء "أبل" منذ سنوات، كما أنها تلمح إلى انتقال الشركة إلى شبكة "الجيل الخامس".