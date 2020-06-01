فيديو مدهش لـ 3 فتيات يمارسن تمرين "العجلة الدوارة"

تسعى بعض الفتيات لامتلاك قوام رشيق، يجعل حركتهن أخف وقدرتهن على ممارسة الرياضة أفضل.

ويتطلب ذلك المواظبة على ممارسة التمارين الرياضة، واتباع نظام غذائي مناسب يمنح الجسم حاجته دون أن يكون سببا في زيادة الوزن.

ويكون الجسم الرشيق ميزة في كل الرياضات، بينما تعتمد رياضات أخرى على رشاقة الجسم بصورة كاملة، ومنها تمرين "العجلة الدوارة"، التي يقوم فيها الشخض بتدوير جسمه في حركة دائرة باستخدام يديه ورجليه.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد لحظات استعراض فتاتين لمهاراتهما الرياضية ولياقتهما البدنية العالية، التي ظهرت في القيام بنفس الحركة في آن واحد.

We can't even do a cartwheel on our own 😮



🎥TikTok: elliebrown__3 pic.twitter.com/qZKXOEdaBf — The Sun (@TheSun) June 1, 2020

ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم أن تلك الحركة تمثل صعوبة كبيرة لبعض الأشخاص عند تنفيذها بصورة منفردة، إلا أن كلا الفتاتين قامتا بتنفيذها في وقت واحد، بينما يرتبطان معا بواسطة فتاة ثالثة تمسك إحداهن بساقيها من منتصفها، وتمسك الأخرى بيديها.

ورغم أن المحاولة الأولى للفتيات كانت فاشلة، وسقطت كل منهما أرضا، فإنهما استطاعتا تكرار هذه التجربة أكثر من 4 مرات أخرى.