شاهد كيف تعامل رجل مصري مع أمريكي "أسود" حاول سرقته خلال الاحتجاجات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمحاولة شاب أمريكي أسمر الاستيلاء على أموال من متجر على هامش الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

يظهر في الفيديو الشاب وهو يدخل المتجر ويقول للرجل الجالس على صندوق النقود: "من فضلك أعطني كل ما لديك من أموال. أنت تعلم أن السود الآن يحصلون على كل شيء يريدونه".

وجاءت الإجابة المفاجئة من البائع، والذي قال: "أنا أسود أكثر منك. أنا مصري".

#امريكا_الان المصاريه مالهم حل 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/xvB8JiAnvD — M a n s o u r Alshehri (@7komh1) May 31, 2020

ومنذ الخميس، خرج الآلاف من سكان العديد من المدن الأمريكية، إلى الشوارع، للتعبير عن غضبهم إزاء وحشية الشرطة والعنصرية في البلاد.

واندلعت اشتباكات بين المحتجين ورجال الشرطة بعد تجمهر عدد منهم في العديد من الولايات الأمريكية، احتجاجا على مقتل فلويد على يد شرطة مينيابوليس.

وتوفي فلويد، وهو رجل أسود، الأسبوع الماضي، بعد أن ثبته ضابط أبيض على الأرض تحت ركبته، ما أثار مظاهرات ضد وحشية الشرطة والتمييز العنصري في جميع أنحاء الولايات المتحدة.