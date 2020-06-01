قطيع من الأبقار يقتل رجلا مسنا

في حادث غريب من نوعه، لقي مسن بريطاني مصرعه بهجوم شنه قطيع من الأبقار.

قالت شرطة شمال يوركشاير إن الرجل البالغ من العمر 82 عاما وزوجته كانا يسيران في إيفيسكار، بالقرب من بلدة إنغلتون.

وتوفي المجني عليه في مكان الحادث، بينما نقلت زوجته صاحبة الـ78 عاما إلى المستشفى بواسطة الإسعاف الجوي.

Man, 82, killed in attack by herd of cows in Yorkshire dales https://t.co/A8UvH8ZEVR — The Guardian (@guardian) June 1, 2020

وقالت متحدثة باسم الشرطة: "سبب الوفاة هو هجوم قطيع من الأبقار. هرعت خدمات الطوارئ لمكان الحادث، لكن للأسف توفي الرجل في مكان الحادث".

وتقول السلطة التنفيذية للصحة والسلامة، إن الأبقار هي أخطر الحيوانات في المملكة المتحدة، حيث يسقط بسببها الكثير من الضحايا.